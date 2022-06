Neonfarben: ein Statement für die Saison

Wenn man sich die Modetrends der letzten Jahre anschaut, ist eine der gefragtesten Farben zweifellos Neon, denn die leuchtenden und kräftigen Töne lassen sehr glamourös aussehen. Leuchtend grüne, rosafarbene, gelbe und orangefarbene Neonfarben können Ihren gesamten Stil verändern, sofern diese richtig ausgewählt sind und in Harmonie mit dem Rest des Outfits eingesetzt sind. Es ist wichtig, das Outfit richtig vorzubereiten, die richtigen Accessoires in der richtigen Menge zu verwenden, die den Look nur ergänzen, und voilà!

Neon Trend

Es ist an der Zeit, aus der neutralen Komfortzone herauszutreten und sich auf diese wunderbar leuchtenden Farben einzulassen. Neon ist eine gewagte Mode-Wahl, besonders wenn es sich um einen Anzug oder ein Kleid handelt. Aber auch ein Neon T-Shirt ist toll: Man kann einen Anzug tragen und darunter ein ausgefallenes T-Shirt, kombiniert mit Turnschuhen, und schon hat man einen neuen Stil. Wenn Sie noch nicht bereit sind, von Kopf bis Fuß auf Neonfarben umzusteigen, entscheiden Sie sich für neonfarbene Accessoires wie eine Tasche oder ein Paar Schuhe.

Frischer Ansatz – Neon für den Sommer

Die Kombination von Luxus und urbanem Stil liegt im Trend, und jede kann eigenen coolen Charme zeigen, indem die ausgefallenen Damen-T-Shirts und Tops mit schicken Röcken kombiniert werden. Wählen Sie ein auffälliges T-Shirt mit Neon Muster und ergänzen Sie es mit kleinen Details.

In dieser Saison kann man nicht von einem einzigen Farbtrend oder gar einer einzigen Farbpalette sprechen. In diesem Frühjahr erleben Neonfarben ein Comeback und bringen Optimismus und Fröhlichkeit in unsere Kleiderschränke. Kombinieren Sie leuchtende Neon Teile mit neutralen Farben wie Gold, Beige, Weiß oder Schwarz, um einen raffinierten Look zu kreieren. Mit Neonfarben kann man nie etwas falsch machen, aber in dieser Sommersaison sind besonders Orange und Lime Green angetan. Im Onlineshop BLOOMINIC findet jede ein passendes Damen-T-Shirt mit einem einzigartigen Neon-Design.

Online Shop BLOOMINIC

BLOOMINIC Designs sind einzigartig, frisch, farbenfroh und voller Lebensfreude – einfach perfekt für einen stilvollen Look.

