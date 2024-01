NaturElan und Nobelpreisträger Avram Hershko präsentieren gemeinsam die Weltpremiere von Natur-Aktiv

NaturElan, eine von Deutschlands führenden Marken für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, und der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Chemiker Avram Hershko haben offiziell eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben: Avram Hershko wird als Wissenschaftler an der Produktentwicklung von NaturElan mitwirken. Avram Hershko, Nobelpreisträger des Jahres 2004 und Mitglied der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sowie weiterer nationaler Akademien, ist derzeit Professor für Pathologie an der New York University School of Medicine.

In der langen Geschichte der wissenschaftlichen Forschung am Menschen gab es bisher 25 Nobelpreisträger in dem Bereich des Protein-Engineering und der daraus resultierenden medizinischen Anwendungen. Professor Hershko hat hier mit seiner wissenschaftlichen Forschung und Arbeit einen Meilenstein bezogen auf das theoretisches Modell der Stoffwechselreparatur geschaffen und belegt. Er konnte nachweisen, dass der Abbau von Proteinen im menschlichen Körper zu Krebs, neurologischen Erkrankungen, sowie zu Immunerkrankungen und weiterer Entzündungen führen. Seine bahnbrechenden Entdeckungen in diesem Bereich führten zu der verdienten Auszeichnung mit dem begehrten Nobelpreis und sorgt für ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge der biologischen Prozesse im menschlichen Körper. Die hieraus resultierenden Ergebnisse für die Zell-Reparatur der Menschen kann für eine bessere Behandlung eingesetzt werden und sorgt wesentlich für eine verbesserten Entwicklung von aktiven Peptiden, welche direkt an bestimmte Prozesse im Körper beteiligt sind und eine physiologische Funktion erfüllen.

Die wissenschaftliche Forschung des Nobelpreisträgers bringt eine neue Dimension in die Produktentwicklung

Mit dem Beginn der Kooperation mit Professor Hershko wird sich das deutsche NaturElan-Forschungsteam auf die Entwicklung neuer Wirkstoffe und neuer Technologien zur Verbesserung der Nahrungsergänzungsmittel konzentrieren, um damit verstärkt dem Ansatz der Verbindung von Wissenschaft und Technologie mit den Kräften der Natur zu verbessern. Aufbauend auf den mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Forschungsergebnissen über den Ubiquitin-gesteuerten Proteinabbaumechanismus werden aktive Peptide und kleine Proteine, sowie weiter Inhaltsstoffe in den Bereichen Stoffwechsel, Zell-Reparatur, Anti-Aging, Immunität und anderen weiter erforscht, um diese Ergebnisse in der Produktion für die Endkunden umzusetzen, welche durch höchste Qualität die Gesundheit von hunderten Millionen Menschen besser zu unterstützen.

Beispielhaft für die Nutzung von aktiven Peptiden, ist das unterschiedliche Molekulargewicht zwischen Aminosäuren und Proteinen, was auch Auswirkungen auf die biologische Zellaktivität hat. Durch den Fokus auf die Nutzung der weitaus kleinere Molekül-Struktur von Aminosäuren ergeben sich deutlich verbesserte Möglichkeiten direkt auf die Zellstruktur und damit verbunden auf zentrale Schaltstellen des menschlichen Körper Einfluss zu nehmen. Die Verbesserung der menschlichen Gesundheit beispielsweise zur Immunregulation, dem Stoffwechsel und der Neurotransmission werden hierdurch ermöglicht. Die Möglichkeiten zur Absorption und der Verwendung von kleinen Molekülen mit einer aktiven Peptid-Struktur sind hervorragend, da das Molekulargewicht sehr gering ist und dadurch sehr schnell die Darm-Schleimhaut-Barriere durchdringen. Die Absorptionsrate der wichtigen Elemente wird hierdurch mindestens verdoppelt.

Deutsche Technologie und strenge Qualitätskontrollen sind neben dem wissenschaftlichen Ansatz zu einem starken Motor für die globale Entwicklung der Marke NaturElan geworden.

Auf dem globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel haben deutsche Produkte aufgrund der strengen Richtlinien und Vorgaben höchste Qualität. Dies wird auch durch die strikte Einhaltung der EU-Zertifizierungs- und Teststandards, sowie durch die hoch-standardisierte Beschaffung der ausgesuchten Rohstoffe erreicht, wodurch Vertrauen der Verbraucher gewonnen wird und zur einer hohen Kundenbindung führt.

PG-Naturpharma GmbH uns der Brand NaturElan sind gegenüber dem weltweiten Image der deutschen Qualität verpflichtet Technologiegetriebene Produktinnovation, strikte und professionelle Einhaltung aller Qualitätsvorgaben, die Arbeit an weiteren patentierten Produkt-Formulierungen, sowie die weltweit beste Auswahl an natürlichen Rohstoffen zu erlangen stehen hier im Fokus. Auch durch die intensive Kooperation mit den 4 führenden unabhängigen deutschen Laboren sichern die Einhaltung dieser strengen Standards in Bezug auf Produkt-Qualitätskontrolle der ausschließlich natürlichen Rohstoffe und angewendeten Produktions- und Extraktionsverfahren ab. Die Standards hierbei sind entsprechend der Regulierungsbehörden in Deutschland und der EU, wie zum Beispiel Europäische Union Bio-Zertifikat, SGS (Schweiz), US-FDA, GMP, HACCP, ISO-System, sowie weitere international anerkannter Qualitäts-Zertifikate.

Weltpremiere der Natur-Aktiv™ Augenpflege durch Forschungsergebnisse auf Nobelpreis-Niveau

Das neue Natur-Aktiv™-Augenpflegeprodukt der Marke NaturElan ist die Weltpremiere einer firmeneigenen Technologie, welche darauf abzielt, die Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen wie Lutein durch die gezielte und durchdringende synergistische Fähigkeit aktiver Peptide durch die Aufnahmefähigkeit in den Körper zu verbessern. Dies ist das erste Mal, dass die Natur-Aktiv™-Technologie, die erfolgreich in der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten wissenschaftlichen Forschung von Professor Hershko eingesetzt wurde, auf die Augengesundheit der unterschiedlichen Altersgruppen angewendet wird.

Thomas Wenzel, Geschäftsführer der PG-Naturpharma GmbH, zu der auch die Marke NaturElan gehört, sagte hierzu: „Die strategische Zusammenarbeit zwischen NaturElan und Prof. Hershko verleiht der globalen Entwicklung der Marke neuen Schwung; Prof. Hershko wird NaturElan auf der Grundlage des theoretischen Modells des verbesserten Stoffwechsel, welches er mit seiner bahnbrechend Forschung aufgezeigt hat, damit weiterhin auf wissenschaftliches Weltniveau bringen. Professor Hershko wird für unsere Marke NaturElan auch in Zukunft auf der Grundlage seiner Forschung in den Biowissenschaften und seines bahnbrechenden theoretischen Modells des verbesserten Metabolismus auf das wissenschaftliche Weltniveau führen und die Naturkraft von NaturElan in den Dienst der öffentlichen Gesundheit stellen“.