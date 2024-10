Natürlich sauber: Entdecken Sie die Kraft der Mikroorganismen für ein blühendes Teichökosystem mit MikroBiotiX e.U.

Heben Sie Wasserqualität auf ein neues Level

Grünbach am Schneeberg im Oktober 2024 – MikroBiotiX e.U. ist ein innovatives Unternehmen, das effektive Mikroorganismen auf natürliche, biologische und sichere Weise einsetzt. Eine der herausragenden Dienstleistungen von MikroBiotiX e.U. ist die Teich- und Teichreinigung. Im Rahmen dieser Dienstleistung wird die Wasserqualität in Teichen und Aquarien nachhaltig verbessert. Durch den Einsatz von MikroVeda, einem speziell entwickelten Produkt für Teiche und Aquarien, schaffen wir optimale Bedingungen für Pflanzen und Tiere. Die effektiven Mikroorganismen tragen dazu bei, ein gesundes Ökosystem im Wasser zu etablieren, indem sie Schadstoffe abbauen und die Nährstoffverteilung verbessern.

Die Bedeutung einer optimalen Wasserqualität kann nicht genug betont werden. Sie ist entscheidend für das Wohlbefinden der Fische und Wasserpflanzen und fördert das Wachstum einer vielfältigen und stabilen Unterwasserwelt. MikroBiotiX e.U. nutzt die Kraft der Natur, um ein Gleichgewicht im Teich herzustellen, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch ökologisch nachhaltig ist.

Gerade im Herbst ist der richtige Zeitpunkt, den Teich winterfest zu machen und eine Teichreinigung durchzuführen. Die Teichreinigung entfernt vor allem Algen aus dem Teich.

Im Herbst ist die Teichreinigung besonders wichtig, um den Teich gesund und sauber durch den Winter zu bringen. Mit dem Laubfall und dem Verwelken von Wasserpflanzen sammeln sich organische Materialien im Teich an, die im Winter verrotten und den Sauerstoffgehalt des Wassers verringern können. Dies kann zu Problemen wie Algenwachstum, Schlammablagerungen und schlechtem Wassergeruch im Frühling führen. Hier sind einige wichtige Schritte für die Teichreinigung im Herbst:

1. Laub und organische Materialien entfernen

Die wichtigste Aufgabe im Herbst ist das Entfernen von herabgefallenem Laub und anderen Pflanzenresten. Wenn diese Materialien auf den Boden des Teichs sinken, verrotten sie und führen zu einer erhöhten Nährstoffbelastung, die im kommenden Jahr zu Algenproblemen führen kann. Um dies zu verhindern, kann ein Laubschutznetz über den Teich gespannt werden. Andernfalls sollte das Laub regelmäßig mit einem Kescher abgefischt werden.

2. Pflanzen zurückschneiden

Viele Wasserpflanzen beginnen im Herbst abzusterben oder in die Winterruhe zu gehen. Es ist ratsam, abgestorbene Pflanzenteile abzuschneiden und aus dem Teich zu entfernen, um die Nährstoffbelastung zu reduzieren. Besonders wichtig ist dies bei Sumpf- und Uferpflanzen, da diese oft für einen Großteil des organischen Materials verantwortlich sind, das in den Teich fällt.

3. Schlamm absaugen

Im Laufe des Jahres sammelt sich am Boden des Teiches Schlamm aus Laub, Pflanzenresten und Fischabfällen an. Dieser Schlamm sollte im Herbst, vor allem bei kleineren Teichen, abgesaugt oder vorsichtig mit einem speziellen Teichschlammsauger entfernt werden. Der Schlamm enthält viele Nährstoffe, die das Algenwachstum fördern können, und reduziert den Sauerstoffgehalt im Wasser.

4. Filter und Pumpen reinigen

Die Filter- und Pumpsysteme des Teichs sollten im Herbst einer gründlichen Reinigung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie auch im Winter gut funktionieren. Schmutz und Ablagerungen können die Effizienz der Filter verringern und zu Schäden führen, wenn sie nicht gereinigt werden. Es ist auch sinnvoll, die Pumpen auf ihren Zustand zu überprüfen und gegebenenfalls zu warten.

5. Fische füttern und auf den Winter vorbereiten

Im Herbst sollte das Füttern der Fische schrittweise reduziert und schließlich eingestellt werden, sobald die Wassertemperatur unter 10 °C sinkt. Bei kälteren Temperaturen verlangsamt sich der Stoffwechsel der Fische, und sie benötigen weniger Nahrung. Unverdaute Nahrungsreste würden sich im Teich zersetzen und zu einer erhöhten Belastung des Wassers führen.

6. Eisfreihalter installieren

In Regionen, in denen es zu längeren Frostperioden kommen kann, ist es ratsam, einen Eisfreihalter im Teich zu installieren. Dieser sorgt dafür, dass der Teich auch bei Minusgraden teilweise eisfrei bleibt, damit Faulgase entweichen können. Ein komplett zugefrorener Teich kann für Fische und andere Teichbewohner problematisch werden.

