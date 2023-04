NARKO SWISS – mobile Anästhesie in der Schweiz

Die NARKO SWISS ist ein etablierter Anbieter von Medizintechnik und Dienstleistungen für die Anästhesie und Intensivmedizin. NARKO SWISS sieht Vertrauen als Basis für Offenheit und sorgt dafür, dass sich Ideen frei entwickeln können.

Unsere moderne, mobile Ausstattung beinhaltet alles, was in modernen Operationssälen vorhanden ist. Wir bringen die notwendigen Geräte und das Personal direkt zu Ihnen – wo immer Sie in der Schweiz sind. Dank unserer langjährigen Erfahrung gehören wir zu den Pionieren der mobilen Anästhesie.

Mit NARKO SWISS erhalten Operationssäle in der Schweiz bald eine neue, mobile Narkose Möglichkeit der Anästhesie. Das Unternehmen bietet alles, was für eine sichere und komfortable Anästhesie notwendig ist, von modernen Geräten bis zu erfahrenem Personal. Mit dieser neuen Dienstleistung können Patienten und Ärzte den Komfort einer Anästhesie vor Ort geniessen, ohne auf Sicherheit und Qualität verzichten zu müssen.

Unsere Priorität ist immer der Kunde, während wir eine Haltung der Bescheidenheit bewahren und uns bemühen, auch untereinander offen und ehrlich zu sein. Wir halten unser Team im Hintergrund, damit wir Ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen können.

Wir wenden die Win-Win-Strategie in allen unseren Geschäftsbeziehungen an, denn sie hat sich als vorteilhaft für alle Beteiligten erwiesen. Alle Partner haben etwas Einzigartiges zu bieten, was zu einer Wertsteigerung führt, die letztendlich an den Patienten weitergegeben wird. Indem wir das tun, was wir am besten können, gewinnen letztendlich alle!

Weitere Informationen finde Sie unter: https://narkoswiss.ch/

Pressekontakt:

NarkoSwiss

Pappelnweg 32,

4310 Rheinfelden

Schweiz

info@narkoswiss.ch