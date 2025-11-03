Nanometer, groß gedacht: Hochpräziser 2PP 3D-Druck von UpNano auch in China

Das Wiener Unternehmen UpNano GmbH bringt gemeinsam mit Husun Technologies modernste 2PP-3D-Drucktechnologie auf einen der bedeutendsten Technologiemärkte der Welt.

Wien, Österreich / Peking, China, 3. November 2025 – Die UpNano GmbH aus Wien, Spezialist für flexible 3D-Drucksysteme auf Basis der 2-Photonen-Polymerisation (2PP), expandiert nach China. Nach erfolgreicher Etablierung in Europa und den USA folgt nun der nächste Schritt in der Internationalisierung: eine Partnerschaft mit Husun Technologies, einem renommierten Distributor mit Sitz in Peking. Gemeinsam machen die beiden Unternehmen die NanoOne-Serie von UpNano künftig chinesischen Forschungseinrichtungen und ausgewählten Industriezweigen zugänglich. Herzstück der Kooperation ist ein neues Hightech-Demolabor in Peking, ausgestattet mit einem NanoOne 1000-System und umfassendem Zubehör. Es bietet Interessierten Machbarkeitsstudien, Schulungen und Demonstrationen – und damit den direkten Zugang zu einer Technologie, die neue Maßstäbe in der Mikrofabrikation setzt.

China zählt zu den dynamischsten Technologiemärkten der Welt, mit massiven Investitionen in die Forschung und einer rasant wachsenden industriellen Landschaft. Dieses Umfeld schafft nicht nur Chancen, sondern auch Wettbewerb auf höchstem technologischem Niveau. „China ist ein bedeutender, zugleich anspruchsvoller Markt“, erklärt Bernhard Küenburg, CEO von UpNano. „Mit Husun Technologies haben wir einen erfahrenen und verlässlichen Partner gefunden, um dort Fuß zu fassen. Husun wird Teil unseres internationalen Partnernetzwerks und gemeinsamverfolgen wir das Ziel unsere 2PP-Technologie nachhaltig am Markt zu etablieren – ein wichtiger Schritt, der neue Möglichkeiten für Forschung und Industrie eröffnet.“

Präzision zum Anfassen

Im Zentrum der Kooperation steht das neue Demolabor in Peking, das ein NanoOne 1000-System inklusive Zubehör beherbergt. Das von UpNano geschulte Husun-Team demonstriert dort, wie kompakte Bauweise und außerordentliche Leistungsfähigkeit zusammenfinden: Die NanoOne-Serie vereint Desktop-Format mit außergewöhnlicher Druckgeschwindigkeit über mehr als 15 Größenordnungen hinweg – und erreicht Auflösungen unter 100 Nanometern. Dank der patentierten adaptiven Auflösungstechnologie kann das System mühelos zwischen dem schnellen Druck größerer Volumen und der präzisen Ausarbeitung feinster Details wechseln. Ergänzt wird es durch ein breites Portfolio proprietärer, von UpNano entwickelter Materialien – von biokompatiblen bis zu hitzebeständigen und optischen Harzen –, die in perfektem Zusammenspiel mit Hard- und Software entwickelt wurden.

Vor Ort können potenzielle Kundinnen und Kunden diese Möglichkeiten direkt erleben, Machbarkeitsstudien durchführen und das System für ihre eigenen Anwendungen testen – etwa in Mikrofluidik, Optik, Biomedizin oder Elektronik – lauter Bereiche, in denen China eine weltweit führende Rolle einnimmt.

„Die Technologie von UpNano ist eine ideale Ergänzung unseres Portfolios an Hochleistungs-3D-Drucksystemen“, betont Yongfeng Qiao, CEO von Husun Technologies. „Gemeinsam werden wir eine starke Basis in Wissenschaft und Industrie aufbauen. In einer Zeit, in der Präzision in allen Branchen an Bedeutung gewinnt, bietet ein System mit Toleranzen unter 100 Nanometern genau die richtigen Antworten.“ Husun wird sich dabei auf Universitäten sowie auf ausgewählte Industriezweige wie Medizintechnik, Halbleiter und Photonik konzentrieren – Bereiche, in denen China große Ambitionen verfolgt und in denen UpNanos Systeme wesentliche Beiträge leisten können.

Innovation als Antrieb

Die Expansion nach China ist der jüngste Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie der UpNano GmbH. Parallel dazu treibt das Unternehmen kontinuierlich technologische Entwicklungen voran: Mit dem NanoOne green, Ende 2024 vorgestellt, wurde erstmals ein 515-nm-Laser integriert, der neue Detailstufen und eine höhereKompatibilität mit transparenten Materialien ermöglicht. Zudem erweitert das NanoPro VT-System, entwickelt für die serielle Produktion mikroskopischer Bauteile in industriellem Maßstab, das Anwendungsspektrum der 2PP-Technologie erheblich.

Mit der Kooperation in China erweitert UpNano nun seine internationale Präsenz – gestützt auf einen starken lokalen Partner und mit dem klaren Ziel, den Markt für Hochpräzisions-3D-Druck auch in Asien entscheidend mitzugestalten.

Bilder verfügbar unter: https://www.upnano.com/from-nanometers-to-industry-high-resolution-2pp-3d-printing-now-in-china/

Über UpNano (November 2025)

UpNano ist ein in Wien (Österreich) ansässiges High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von hochauflösenden 3D-Druckern spezialisiert hat. Die Systeme basieren auf dem Prinzip der 2-Photonen-Polymerisation und bieten branchenführende Geschwindigkeit und Auflösung unter 100 nm. UpNano ist bestrebt, seinen Kunden ein ganzheitliches Paket aus Hardware, Software und optimierten Druckmaterialien für die Herstellung von polymeren Mikroteilen sowie die einzigartige Möglichkeit des Bioprinting in einer nativen Zellumgebung zu bieten. Zusätzlich bietet UpNano einen vollständig integrierten Produktionsservice für mikroskopische Bauteile im industriellen Maßstab. Mit der hochmodernen Technologie des Unternehmens lassen sich Objekte vom Submikrometerbereich bis hin zur Zentimetergröße fertigen – bei Höhen von über 40 Millimetern.

Über Husun Technologies (seit 2011)

Husun Technologies (Peking, China) ist ein etablierter Distributor für leistungsstarke 3D-Drucksysteme und -lösungen. Mit einem breiten Portfolio verschiedener additiver Fertigungstechnologien bietet das Unternehmen Vertrieb, Service und anwendungstechnische Unterstützung für Kundinnen und Kunden aus Wissenschaft und Industrie in ganz China.

Kontakt UpNano Viktoria Gruber Communication Manager Modecenterstrasse 22, D36 1030 Vienna, Austria M +43 –699 1770 66 45 E viktoria.gruber@upnano.com W https://www.upnano.com

L www.linkedin.com/company/upnano

Kontakt BEIJING HUSUN TECHNOLOGIES CO., LTD. Address: F1-Block4, 28 Yuhua Rd., Konggang Industrial Development Zone, Shunyi District, 101318 Beijing, China T +86-10-80481314 E: info@husun.com.cn W: www.husun.com.cn

Copy Editing & Distribution PR&D – Public Relations for Research & Education Dr. Barbara Bauder-Jelitto Kollersteig 68 3400 Klosterneuburg, Austria M +43 (0) 664 1576 350 E bauder@prd.at L https://www.linkedin.com/company/prd-public-relations-für-forschung-bildung

W https://www.prd.at/