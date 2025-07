Nachwuchs fördern, Zukunft gestalten

Die WISAG Event Catering schickt zwei Talente auf den Weg zur Führungskraft

Frankfurt am Main, Juli 2025 – Führungskräfte aus den eigenen Reihen entwickeln – diese Vision hat sich die WISAG bereits seit 2010 auf die Fahnen geschrieben. Mit Engagement, Perspektive und gezielter Förderung setzt auch die WISAG Event Catering GmbH & Co. KG auf starke Persönlichkeiten aus dem eigenen Team. Zwei ihrer Mitarbeitenden, Nathalie Guschke und Sergio Braun, starteten im März ihre zwölfmonatige Weiterbildung in renommierten unternehmensinternen Entwicklungsprogrammen.

Die WISAG eröffnet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Weiterbildung immer wieder neue Horizonte und schafft Chancen. Auch für die beiden Mitarbeitenden der WISAG Event Catering ergeben sich nun neue Entwicklungsmöglichkeiten. Nathalie Guschke nimmt am Bergstürmer-Programm teil – einer praxisnahen Qualifizierung für künftige Führungskräfte. Die gelernte Hotelfachfrau ist seit zweieinhalb Jahren Teil der WISAG Event Catering. Ihr Ziel, mehr Verantwortung zu übernehmen, unterstützt das Unternehmen. Mit der Teilnahme am Bergstürmer-Programm kann Nathalie Guschke ihre Führungsfähigkeiten gezielt ausbauen und ihre Karriere aktiv gestalten.

Küchenchef Sergio Braun nimmt am Gastromanager-Programm teil. „Wir begleiten Sergio auf seinem nächsten Karriereschritt – mit fachlicher Tiefe und Fokus auf unternehmerisches Denken“, sagt Georgios Krokos, Leiter Event Catering der WISAG. „Unsere Gäste profitieren davon genauso wie unser gesamtes Team.“ Sergio Braun startete seine Karriere bei WISAG Event Catering vor zweieinhalb Jahren in der Frankfurter Ballsporthalle und ist mittlerweile für die operative Umsetzung aller Abendveranstaltungen verantwortlich. Durch den Ausbau seiner kulinarischen Fähigkeiten und die positive Entwicklung seiner Führungskompetenzen konnte sich der 31-Jährige für das höchste Förderprogramm im Cateringbereich der WISAG empfehlen. „Wir wollen ihn dabei unterstützen, sich noch intensiver einzubringen, sein Fachwissen zu erweitern und seine Fähigkeiten in der Personal- und Unternehmensführung auszubauen“, erklärt Georgios Krokos.

Beide Entwicklungsprogramme kombinieren intensive Präsenzmodule mit praxisorientierten Inhalten: Führung, Selbstorganisation, Kunden- und Vertriebsmanagement, Betriebswirtschaft, Controlling und Arbeitsrecht. Die Teilnehmenden werden individuell durch Fachverantwortliche begleitet. Ergänzend zu den Entwicklungsprogrammen bietet die WISAG Event Catering im Küchenbereich auch Hospitationen in Sternerestaurants im In- und Ausland an – für alle, die sich fachlich weiterentwickeln und über den Tellerrand hinausblicken möchten.

Über die WISAG Event Catering GmbH & Co. KG

Die WISAG Event Catering bietet maßgeschneiderte kulinarische Konzepte für Veranstaltungen jeder Art für bis zu 10.000 Gäste – von exklusiven Kunden-Events über Messen bis hin zu Weihnachtsfeiern. Von Fine Dining über Flying Buffets und Fingerfood bis hin zu individuellen Menüs – die WISAG Event Catering sorgt als Gastgeber mit Herz für unvergessliche Geschmackserlebnisse. Als Teil der WISAG Catering, die täglich Menschen in Unternehmen, Krankenhäusern, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen versorgt, legt das Unternehmen besonderen Wert auf hochwertige Zutaten, handwerkliche Zubereitung und erstklassigen Service. Die WISAG Catering ist Teil des Geschäftsbereichs Facility Service der WISAG, einem der führenden Anbieter von technischen und infrastrukturellen Dienstleistungen für Immobilien, der in Deutschland mit rund 35.000 Mitarbeitenden und mehr als 200 Niederlassungen für seine Kunden im Einsatz ist.

