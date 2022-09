Nachhaltige Körperhygiene mit Duschpulver

So trägt Duschpulver aus nachhaltiger Produktion zum Schutz der Umwelt bei

Nachhaltige und umweltfreundliche Produkte zur Körperpflege sind zunehmend gefragt. „Immer mehr Verbraucher entscheiden sich bewusst für Kosmetik- und Pflegeprodukte, die die Umwelt und das Klima schonen“, weiß Carina Benkert zu berichten, Geschäftsführerin des Naturkosmetik-Herstellers Jolu. „Dabei lassen sich viele Wege beschreiten, um zum Beispiel die CO2-Bilanz eines Produkts zu verbessern oder Müll zu reduzieren.“ Die Herstellung von Trockenprodukten, die erst beim Endverbraucher mit Wasser angerührt werden, ist so ein Weg, weiß Benkert – und zwar ein besonders vielversprechender.

Duschpulver: weniger Wasser, weniger Gewicht und Volumen

„In Kosmetikprodukten sind bis zu 90 Prozent Wasser enthalten“, erklärt Carina Benkert. „Wenn der Endkunde den letzten Schritt übernimmt und das Wasser selbst hinzufügt, lässt sich viel CO2 einsparen, da die Flüssigkeitsmenge nicht das Transportgewicht beeinflusst.“ Doch das Trockenprodukt bietet noch andere Vorzüge: Anders als Flüssigprodukte können Pulver nämlich auch in Papier- und Kartonverpackungen transportiert, gelagert und verkauft werden – und diese wiederum können deutlich umweltschonender und energiesparender recycelt werden als die bei Flüssigprodukten vorgeschriebenen Kunststoff- oder Glasverpackungen. Auch dadurch werden klimaschädliche Gase, Ressourcen und Energie eingespart.

Vom Duschpulver zum Duschgel: So wird das Trockenprodukt angewendet

Um aus dem Duschpulver ein vollwertiges Duschgel anzurühren, fehlt nur ein einziger Schritt, nämlich das Hinzufügen von Wasser. Dazu werden zunächst Wasser und Duschpulver in einem festgelegten Verhältnis gemischt, verrührt und zehn Minuten stehen gelassen. Dann wird noch einmal umgerührt, fertig. Das Endprodukt lässt sich dann einfach in eine Duschgelflasche oder in einen Spender füllen und verwenden. Wer darüber hinaus Wert auf vegane Produkte legt, findet bei Jolu Duschpulver in unterschiedlichen Duftrichtungen – ohne Parabene, Silikone oder Mikroplastik.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

