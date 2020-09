Musikvideos selbst erstellen und teilen mit AquaSoft SpotOn 11

Kostenlose Videoschnitt-Software zum unkomplizierten Bearbeiten und Teilen auf Instagram, YouTube, Facebook & Co

Potsdam, im September 2020 – Ein toller neuer Song, der im Proberaum entsteht, die Highlights von den letzten Konzerten vor der auftrittslosen Zeit oder einfach ein kurzes Lebenszeichen Eurer Band für die Fans – mit Action Cam oder Smartphone sind im Übungsraum oder Backstage-Bereich Videos und Fotos schnell gemacht. Doch das Schneiden und Synchronisieren des Materials kosten Zeit und Mühe und die erzielten Ergebnisse sind oft auch wenig vorzeigbar. Mit dem kostenlosen Videoschnitt-Programm SpotOn 11 bietet AquaSoft die optimale Software, um die eigenen musikalischen Aktivitäten kreativ zu bearbeiten und Videos schnell und einfach auf Social Media Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram zu teilen.

Corona sorgt insbesondere bei Bühnenkünstlern für eine lange Durststrecke, und wann der Konzertbetrieb endlich wieder richtig losgeht, ist noch nicht abzusehen. Damit sich die Fans erinnern und darauf freuen, endlich wieder Live-Musik zu erleben, wäre es doch großartig, mit dem Publikum in Bild und Ton die schönsten Event-Momente zu teilen oder es daran teilhaben zu lassen, wie im Proberaum neue Songs entstehen. Aber wer möchte schon Stunden mit der aufwendigen Bearbeitung des Materials verbringen? AquaSoft bietet dafür mit SpotOn11 ein kostenloses Tool, das einen leichten Einstieg in das Thema Videobearbeitung ermöglicht. Dabei stellt das Programm umfangreiche Werkzeuge zur Verfügung, mit denen Videos kreativ gestaltet werden können.

„Auch Videoschnitt-Anfänger können so schnell gute Ergebnisse erzielen. SpotOn11 bietet aber auch die Möglichkeit, tiefer einzusteigen und die zu kreierenden Videos noch attraktiver zu machen“, sagt Steffen Binas, Geschäftsführer der AquaSoft GmbH. So können Anwender unter anderem Texte und Grafiken einfügen und dafür auf eine große Auswahl verschiedener Designs, Vorlagen und fertige Grafiken zugreifen.

Teilen leicht gemacht – mit den richtigen Ausgabe-Einstellungen

Wer seine Videos per YouTube, Instagram oder Facebook teilen möchte, für den ist AquaSoft SpotOn 11 das optimale Tool. Videos können nach der Fertigstellung direkt hochgeladen werden. Das Programm erkennt die richtige Einstellung für die Videoausgabe und passt es für die jeweilige Social Media Plattform an. So kann etwa das Seitenverhältnis einfach und flexibel geändert und das passende Video ausgegeben werden. Wurde beispielsweise ein Video in 16:9 erstellt, wandelt die Software das Seitenverhältnis automatisch in 1:1, wenn die ausgewählte Plattform dieses Format erfordert. „SpotOn 11 ist unsere kostenlose Lösung für alle, die ihre Actioncam- oder Handy-Videos unkompliziert bearbeiten und teilen möchten“, betont Steffen Binas, „aber auch für User mit höheren Ansprüchen an die Gestaltung hat AquaSoft die passende Software im Programm. So bietet AquaSoft Stages 11 umfangreiche Tools für eine professionelle Präsentation.“

Verfügbarkeit

AquaSoft SpotOn 11 steht unter https://www.aquasoft.de/spoton kostenlos zum Download zur Verfügung.

