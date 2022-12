Musik & Technik perfekt verbunden: HiFi-Studio „Da staunt das Ohr“ eröffnet am 14. Januar

Die Zusammenarbeit mit kompetenten Händlern war schon immer ein Grundpfeiler des Distributors IAD. Mit dem HiFi-Studio „Da staunt das Ohr“ in Horb am Neckar eröffnet eine neue Anlaufstelle für Freunde des guten Klangs. Besitzer Richard Menzel hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine jahrelange Erfahrung zu nutzen, um die Liebe zur Musik an alle Interessierten weiterzugeben – mit bestem Preis-Leistungsverhältnis für überdurchschnittlich viel Klang fürs Geld. Zur Eröffnung am 14. Januar 2023 sind alle Musikbegeisterten herzlich eingeladen.

Horb am Neckar, 21. Dezember 2022 – Mit der Eröffnung seines HiFi-Studios „Da staunt das Ohr“ macht Richard Menzel den nächsten Schritt in seinem Bestreben, die Liebe zur Musik in die Welt zu tragen und so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Am 14. Januar 2023 findet die offizielle Eröffnung statt, bei der unter anderem der IAD Produktexperte Krey Baumgartl vor Ort ist und zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Richard Menzel: Tausendsassa mit Liebe zur Musik

Aufgewachsen in einem Haushalt voller Musiker entdeckte Richard Menzel schon früh seine Begeisterung für das Zuhören. Kein Wunder also, dass er parallel zur Handwerkslehre abends sein Fachabi machte, um später Elektroniker zu werden, und anfing, Verstärker und Lautsprecher zu entwickeln und zu produzieren. Nachdem er 14 Jahre lang ein HiFi-Studio betrieb, entdeckte er als technischer Leiter an der Oper am Chiemsee seine zweite Liebe, die Fotografie. Sein Erfolg in der Werbefotografie ermöglichte es ihm, sein Hobby Musik wieder zum Beruf zu machen und „Da staunt das Ohr“ in Horb am Neckar zu eröffnen.

Viel Klang fürs Geld, Expertise für High-End-Streaming

In seinem neuen HiFi-Studio, das über drei exzellent ausgestattete Hörräume auf drei Etagen in einem alten Fachwerkhaus verfügt, steht vor allem eins im Vordergrund: In gemütlicher Atmosphäre Musik authentisch zu erleben und Kunden dafür zu begeistern. Dabei geht es nicht darum, möglichst teure Produkte zu verkaufen, sondern jedem Besucher die perfekte Anlage für die individuellen Ansprüche und das jeweilige Budget zu empfehlen. Die optimale Abstimmung steht hier im Fokus, um überdurchschnittlich viel Klang fürs Geld erreichen.

Ein wichtiger Baustein sind dafür die Kabel – über unzählige Stunden hinweg hat Richard Menzel hunderte Kabel getestet, um seinen Kunden die richtige Lösung mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis empfehlen zu können. Diese werden natürlich auch vor Ort genau passend konfektioniert. Ob analog oder digital, Musik hat viele Quellen: Die jahrelange Expertise umfasst unter anderem das digitale Streaming, mit ausführlicher Beratung wird hier der Einstieg leicht gemacht. Aber auch das gute alte Vinyl kommt zu Ehren, von der Auswahl der richtigen Plattenspielers über das Justieren des Tonabnehmers bis hin zur Anpassung des Phono-Vorverstärkers. Alten Vinyl-Schätzen mithilfe einer Keith Monks Platten-Waschmaschine zu neuem klanglichen Glanz zu verhelfen gehört natürlich auch zum Service. Genau wie eine Werkstatt für In-House-Reparaturen, falls doch mal was schief geht.

Wilson Benesch, Lumin, Silent Angel, Quad und mehr

In diesem Konzept spielen die richtigen Komponenten natürlich eine entscheidende Rolle – genau deshalb freut sich IAD, mit „Da staunt das Ohr“ einen neuen Händler für die hochwertigen Produkte im eigenen Vertrieb begrüßen zu dürfen. So gibt es in Horb am Neckar beispielsweise die High-End-Lautsprecher der Wilson Benesch Fibonacci Serie zu hören. Mit verschiedenen Modellen von Lumin und Silent Angel können sich Kunden davon überzeugen, wie gut digitale Musikwiedergabe klingen kann. Auch die britische HiFi-Schmiede Quad ist bei „Da staunt das Ohr“ vertreten und kann live erlebt werden. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch viel mehr Hörenswertes in den drei Hörräumen zu entdecken, um die eigene Liebe zur Musik neu zu entfachen.

Eröffnung am 14. Januar 2023 – Musikfreunde herzlich willkommen!

Die Eröffnung von „Da staunt das Ohr“ findet am 14. Januar 2023 statt. Alle Musikbegeisterten, von Medienvertretern über HiFi-Veteranen bis hin zu interessierten Einsteigern sind ab 10:00 Uhr herzlich willkommen. Neben Besitzer Richard Menzel ist auch IAD Produktexperte Krey Baumgartl vor Ort, um bei der umfassenden Beratung aller Besucher zu unterstützen. Auf dem Programm stehen individuelle Vorführungen, interessante Gespräche und vor allem viel Freude rund um das wichtigste Thema: Die Musik.

Vorab-Anmeldungen, Fragen, Wünsche und Anregungen können per E-Mail an mensch@dastauntdasohr.de geschickt werden. Die Adresse für das Event lautet:

Da staunt das Ohr

Bildechinger Steige 5

72160 Horb am Neckar

Weitere Informationen gibt es auf www.dastauntdasohr.de

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

Firmenkontakt

IAD GmbH

IAD GmbH

Johann-Georg-Halkse-Str. 11

41352 Korschenbroich

0800/2345007

02161/61783-50

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Pressekontakt

IAD GmbH

Krey Baumgartl

Johann-Georg-Halske-Str. 11

41352 Korschenbroich

02161/61783-13

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.