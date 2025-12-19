Musik gegen Einsamkeit an Heiligabend: CVJM Wiesbaden lädt mit Tenor Herbert Wüscher ein

An Heiligabend 2025 öffnet der CVJM Wiesbaden seine Türen für alleinstehende und obdachlose Menschen. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Tenor Herbert Wüscher, der dem Nachmittag eine besondere Atmosphäre verleiht. Die traditionsreiche Feier steht seit über 75 Jahren für Gemeinschaft, Würde und Mitmenschlichkeit.

Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie, des Beisammenseins und der Gemeinschaft – doch nicht für alle Menschen ist der Heiligabend von Familie und Geborgenheit geprägt. Aus diesem Grund lädt der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Wiesbaden e. V. seit über 75 Jahren an Heiligabend alleinstehende und obdachlose Menschen zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ein. Auch in diesem Jahr wird die Feier am wie gewohnt in den Räumen des CVJM in der Oranienstraße 15 stattfinden.

Den musikalischen Teil des Programms am Nachmittag des 24. Dezember 2025 gestalten Tenor Herbert Wüscher und Pianist Yannick Zirngibl.

Herbert Wüscher, Gewinner des 1. Opernwettbewerbs zu Ehren von Romana Vaccaro 2024, ist einerseits durch seine musikalische Karriere und andererseits durch seine bewegende Lebensgeschichte und seine Auftritte auf dem Mainzer Domplatz bereits einem breiten Publikum bekannt. Über sein Comeback und seine Teilhabe an der italienischen Opernnacht in Bad Schwalbach Ende August 2025 berichtete zuletzt auch der SWR in der Landesschau Rheinland-Pfalz. Trotz schwerer gesundheitlicher Schicksalsschläge – darunter der Verlust seines Augenlichts – steht Wüscher heute wieder auf der Bühne und verbindet musikalische Qualität mit einem tiefen sozialen Engagement. Begleitet wird er von Yannick Zirngibl, Pianist, Sänger (u. a. bei Thirdline). Die musikalischen Beiträge sind eingebettet in ein festliches Programm mit gemeinsamem Mittagessen, Weihnachtssingen, der Weihnachtsgeschichte sowie einer kurzen Andacht.

Zum Abschluss erhalten alle Gäste einen Geschenkbeutel mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Daher bittet der CVJM Wiesbaden im Vorfeld der Veranstaltung um Sachspenden, insbesondere haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten, Gebäck sowie Geschenk- und Hygieneartikel. Aus organisatorischen Gründen kann keine Kleidung entgegengenommen werden. Zudem können bis zum 23. Dezember im Büro des CVJM Wiesbaden kostenlose Eintrittskarten für Gäste abgeholt oder abgegeben werden (Oranienstraße 15, montags, mittwochs und freitags von 12 bis 15 Uhr).

Auch Geldspenden zur Unterstützung der Veranstaltung sind willkommen und können auf folgendes Konto überwiesen werden:

Christlicher Verein Junger Menschen Wiesbaden e. V.

Evangelische Bank eG

IBAN: DE04 5206 0410 0004 1202 99

BIC: GENODEF1EK1

Mit ihrem Engagement an Heiligabend setzen Herbert Wüscher und Yannick Zirngibl gemeinsam mit dem CVJM Wiesbaden ein bewusstes Zeichen: Musik kann Trost spenden, verbinden und Menschen Würde und Aufmerksamkeit schenken – gerade an einem Abend, an dem dies besonders wichtig ist.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, über die Heiligabendfeier zu berichten.

