Mushe’s (XMU) Financial Independence Day Launch am 4. Juli könnte Ihnen Millionen einbringen

Mushe (XMU) ist das neueste Token, das am 4. Juli, dem Tag, an dem die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten ihre Freiheit feiern, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Mit dem Ziel, anderen zu helfen, finanzielle Unabhängigkeit durch kluge, gut informierte Investitionen zu erreichen, bricht Mushe einige der häufigsten Barrieren und bietet einen futuristischen Token mit mehr Vorteilen als jede andere Kryptowährung auf dem Markt derzeit bietet. Der neueste Token basiert auf dem Constellations Hypergraph, um die sicherste Erfahrung für Transaktionen zu bieten, während er mit jeder Blockchain kompatibel ist, und hat zweifellos das Potenzial, Millionen zu verdienen.

Mushe konkurriert mit mehreren bekannten Token, darunter Stellar (XLM) und Solana (SOL), und setzt sich durch ein umfangreiches Transaktionsangebot und viel günstigere Preise von der Konkurrenz ab. Es erwartet, dass es die Konkurrenz in den Schatten stellt, indem es schnellere und sicherere Erfahrungen mit einer größeren Chance auf eine höhere Rendite für die Nutzer bietet, um finanzielle Abhängigkeit zu erfahren.

Die allgemeine öffentliche Markteinführung beginnt am 4. Juli 2022, wobei Token zu einem Zielpreis von etwa 0,05 USD pro Token erhältlich sind. Diejenigen, die an einer frühen Investition interessiert sind, haben jedoch die Möglichkeit, den Token zu einem deutlich niedrigeren Preis zu erhalten, wenn sie der Mushe Community beitreten. Mitglieder der Community erhalten einen einführenden Vorverkaufspreis von schockierend niedrigen 0,005 USD pro Token, so dass sie sich mit Token eindecken können, die im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch wertvoller werden. Das Sonderangebot ist nur am ersten Tag des Vorverkaufs verfügbar, der am 18. April 2022 stattfinden wird.

Der Wert des Mushe Token wird während der 77 Tage des Vorverkaufs stetig ansteigen, wobei die Kosten in kleinen Schritten bis zum öffentlichen Start am 4. Juli steigen, wenn der Token für jeden für 0,05 USD pro Token erhältlich ist. Der stetige Anstieg innerhalb der 77 Tage wird mit der steigenden Nachfrage einhergehen, da immer mehr Investoren von Mushe und dem Angebot für die wachsende Community erfahren. Mushe plant, 777.000.000 XMU-Token zu produzieren und 30 Prozent des gesamten Mushe-Token-Angebots beim Vorverkauf anzubieten, während der Rest beim öffentlichen Start verfügbar sein wird.

Diejenigen, die frühzeitig investieren, haben eine weitaus bessere Chance, mit dem Kauf und dem Halten von Token viel Geld zu verdienen. Es ist die perfekte Gelegenheit für langfristige Händler, eine neue und frische Gelegenheit zu nutzen, um Geld in Token zu investieren, die in absehbarer Zukunft nützlich und sehr wertvoll sein werden, sie zu halten und sie dann zu verkaufen, wenn der Zeitpunkt richtig ist.

Wenn Sie mehr Informationen über Mushe (USDXMU) erhalten möchten, bevor Sie Ihre Investition tätigen, besuchen Sie www.mushe.world für die spannenden Details. Die Anmeldung für ein Konto ist kostenlos und dauert nur ein paar Sekunden!

XMU is a decentralised token which facilitates peer to peer interaction, rewards and governance. This plays a major role within our ecosystem, providing liquidity to our exchange and a harmonious user experience.

