Muschelblasen, Ostereisuche unter Wasser und Key Lime Pie Eating Championship: So skurril feiern die Florida Keys

Besucher der Florida Keys können neben Entspannung in traumhaften Resorts oder Sightseeing in kleinen Städten auch einzigartigen Festlichkeiten beiwohnen, wie man sie kaum ein zweites Mal findet. Die außergewöhnlichen Veranstaltungen finden das ganze Jahr über statt und reichen von traditionsreichen Festivals über kulinarische Höhepunkte bis hin zu unterhaltsamen Aktivitäten unter Wasser.

Das gibt es nur auf den Florida Keys

Beim Conch Shell Blowing Contest in Key West am 9. März 2024 messen sich Teilnehmer in der Kunst des Muschelblasens – ein ebenso lautstarkes wie beeindruckendes, von der lokalen Kultur inspiriertes Ereignis. Mit Technik und gehörigem Lungenvolumen werden hierbei Muschelhörnern die unglaublichsten Laute entlockt. Am 13. April 2024 überqueren Läufer beim Seven Mile Bridge Run die bekannteste Brücke der Florida Keys und sind lediglich vom türkisfarbenen Ozean sowie dem Meeresrauschen umgeben. Es gilt als eines der wenigen Rennen, das komplett über dem Wasser stattfindet. Vom 16. bis 21. Juli 2024 würdigen die jährlichen Hemingway Days das Vermächtnis des Pulitzer-Preis- und Nobelpreisträgers Ernest Hemingway. Dieser lebte in den 1930er Jahren auf den Florida Keys und hinterließ vor allem in Key West seine Spuren. Höhepunkte der Feierlichkeiten sind der Hemingway Look-Alike Contest und – als Hommage an Hemingways Leidenschaft für die Hochseefischerei – das Key West Marlin Tournament.

Zwischen Fischen und Riffen: Klassische Feiertage mal anderes

Bedingt durch ihre geographische Lage sind auf den Florida Keys Veranstaltungen auf und im Wasser nicht abwegig und erfreuen sich jedes Jahr einer großen Beliebtheit. Beim Underwater Easter Egg Hunt findet die Ostereisuche unter der Wasseroberfläche statt. Ein als Osterhase verkleideter Taucher versteckt die bunten Eier im kristallklaren Gewässer der Florida Keys. Taucher, die die Präsente des Hasen entdecken, haben die Chance auf tolle Gewinne. Dagegen erscheint in der Vorweihnachtszeit Santa Claus persönlich auf der Inselkette am südlichsten Ende von Florida – natürlich standesgemäß unter Wasser.

In den Sommermonaten, meist im Juli, können Besucher die vielleicht ungewöhnlichste Musikaufführung der Welt verfolgen. Beim Lower Keys Underwater Music Festival unterhalten die als Meerjungfrau verkleideten Taucherinnen die Besucher mit Unterwasserinstrumenten und Tänzen sowie einem vom Meer inspirierten Soundtrack. Taucher und Schnorchler können dieser Musik über spezielle Lautsprecher lauschen. Ziel des Spektakels ist es aber, nicht nur Spaß zu haben, sondern auf den Schutz des Korallenriffs sowie auf umweltbewusstes Tauchen hinzuweisen.

Handwerkliches Geschick ist Ende Oktober gefragt, wenn talentierte Taucher beim Underwater Pumpkin Carving Contest versuchen, den schönsten Kürbis zu schnitzen. Die größte Herausforderung bei dieser ungewöhnlichen Halloween-Tradition ist es, den hohlen und somit schwimmenden Kürbis in der Tiefe zu halten und zeitgleich neugierige Riffbewohner abzuwehren, die das leckere Fruchtgemüse anknabbern wollen.

Süße und maritime kulinarische Highlights

Besucher des Mango Fests in Key West können am letzten Wochenende im Juni die süße Frucht in unterschiedlichen Zubereitungsarten probieren, ganz gleich, ob pur, als Salat, als Dessert oder in leckeren Drinks. Daneben gibt es Live-Musik und ein weitreichendes Rahmenprogramm. Direkt im Anschluss vom 3. bis zum 7. Juli 2024 feiert die Inselgruppe mit dem Key Lime Festival die traditionellste und zweifellos berühmteste Nachspeise auf der Inselgruppe – den Key Lime Pie. Nachtischfans können an der Key Lime Pie Eating Championship teilnehmen, Backkurse besuchen oder sich durch die zahlreichen Varianten des Kuchens probieren. Weitere klassische Gerichte auf den Florida Keys sind Fisch und Meeresfrüchte in unterschiedlichen Varianten. Das Herz von Seafood-Enthusiasten schlägt beim Marathon Seafood Festival am 9. und 10. März 2024 und beim Key West Lobsterfest vom 8. bis 11. August 2024 höher. Köstliche Hummer sowie Meeresfrüchte werden auf diesen beiden Veranstaltungen serviert und bringen Touristen die lokale, maritime Küche näher.

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

Firmenkontakt

Florida Keys & Key West

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

0625768781



http://www.fla-keys.de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

0625768781



http://www.claasen.de

Bildquelle: Mary Martin, Florida Keys News Bureau