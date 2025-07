Motivation gesteigert und Teamgeist gefördert

ctc events realisierte Teambuilding-Workshop für R+V Versicherung

Die R+V Allgemeine Versicherung AG ist mit ihrer neuen Unternehmensstrategie „Next Level“ gestartet. In diesem Zusammenhang veranstaltete der Versicherungskonzern im Mai einen Workshop mit Teambuilding-Maßnahmen für 55 Mitarbeitende. Die Veranstaltung fand im Rheingau am Niederwald-Denkmal statt. Ziel war es, die persönliche Arbeitskultur zu stärken, Spitzenleistungen zu fördern und den Teamgeist zu vertiefen.

Den Workshop konzipierte und realisierte die Wiesbadener Agentur ctc events, die bereits seit Jahren als kreativer zuverlässiger Partner für das genossenschaftliche Versicherungsunternehmen tätig ist. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit von nur zwei Wochen gelang es, ein individuelles Programm zu entwickeln, das die Mitarbeitenden auf vielfältige Weise forderte und motivierte. Inhaltlich orientierte es sich am Unternehmensmotto: „Du bist nicht allein“ – verknüpft mit der Botschaft: „Was einer nicht schafft, schaffen viele“.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Thema Inklusion: In Kooperation mit den Potenzial Pionieren erlebten die Teilnehmenden eine Blindensensibilisierung, bei der sie in die Rolle sehbehinderter Menschen schlüpften und sich von Kolleginnen oder Kollegen führen ließen. Diese Übung förderte das Vertrauen im Team und machte Diversität erlebbar. ctc events setzt sich als Pionier in der Veranstaltungsbranche konsequent für das Thema Inklusion ein und schafft bei der Umsetzung ihrer Eventkonzepte mit dem Ziel, Barrieren und vor allem Berührungsängste abzubauen, integrierende Erlebnisse und Berührungspunkte. Eine weitere Aufgabe bestand darin, Farb- und Zahlencodes im Team zu knacken. Auch an dieser Station mussten sich alle Teilnehmenden engagieren – ein erfolgreicher Abschluss der Aufgabe war nur gemeinsam möglich.

Bei der Wanderung durch die Weinberge wuchsen die Teams von Station zu Station enger zusammen. Bereits im Vorfeld hatten alle Teilnehmenden ihre individuellen Stärken auf einer Karte festgehalten. Zum Auftakt im Rheingau wurden daraus passende Zweier-Teams gebildet, die sich im Verlauf des Tages zu Vierer- und schließlich Achter-Gruppen formierten. Den Abschluss bildete eine weitere gemeinsame Aufgabe mit symbolischem Charakter: der Bau einer Kugelbahn. Nur durch Zusammenarbeit und vollen Einsatz gelang es den Gruppen, diese Herausforderung erfolgreich zu meistern – damit am Ende „die Kugel ins Rollen kommen“ konnte.

Der Event stärkte nicht nur die Motivation, sondern förderte auch spürbar den Teamzusammenhalt. Zur Belohnung gab es einen kulinarischen Abschluss: ein gemeinsames Barbecue mit Blick auf das Rheintal, bei dem die Teilnehmenden den Tag Revue passieren ließen. Mit dieser Veranstaltung konnte die R+V Allgemeine Versicherung AG ein starkes Zeichen für Teamgeist, Inklusion und gemeinsame Leistung setzen.

ctc events – Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Das Team von ctc events rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert konzipiert, plant und setzt Markenerlebnisse um – live und digital. Das umfassende Kompetenzspektrum reicht von Tagungen und Kongresse über Incentives, Events, Ehrungen und Firmenjubiläen bis hin zu Messen und Ausstellungen. Außerdem entwickelt ctc events passende Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden sind zum Beispiel R + V Versicherung, Kaizen, MERKUR GROUP, NOBILIS GROUP, Panasonic, Roche.

