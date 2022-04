Möglicherweise bei einer 50-jährigen

Eine reihe Von frauen in ihrem leben, die über 50 sind, ihre modetorheiten aufgeben, sich in lockeren lockeren klamotten ausziehen und sich als eine andere „big motherfucker“ aus der bevölkerung identifizieren.

Und tatsächlich hat eine frau dieses alters nach der taufe einen kultivierten, kultivierten geschmack. Ein kleidungsstück zu tragen, das weniger modern als jüngere ist, ist ein segen für die attraktivität reifer frauen. Zum beispiel beschreibt die nächste modebloggerin ihre ausstattung als perfekt für eine 50-jährige frau, die zieht und imitiert. Eleganz wirkt also nicht kitschig.

Der wichtigste faktor für eine frau in jedem alter ist ein schornstein. Ebenso wie der blogger in seinen 3 reihen die wahl hatte, ob sein oberkörper das passende kleid trug, ob es eine farbe Oder farbe hatte. Mit einem dunkelbraunen pullover hatte der blogger ein einfaches, nostalgisch geformtes strickkleid getragen. Mit einem haferflockigen strickmantel, den du rausschmeißt, passt alles völlig makellos.

Ab 50 sollten wir uns nicht nur mit eleganten, eleganten outfit, sondern auch mit einem gewissen alterungsgefühl kleiden. Ein lichtblick auf dieses asymmetrische transponderhemd, das der blogger hatte, ist auch diese schneeweiße schneeflockenbluse. 7. Mit zapfengeschnittenen, verhältnismäßig steifen höschen. So ein feminin war auch im partnerkleid nicht zu süß, nicht zu elegant!

Wenn wir dann über 50 sind, ist es wichtig, nicht sentimental zu werden, zurückhaltend zu sein und dogmatisch zu sein. Schon ein t-shirt aus Reiner farbe kann deinen täglichen bedarf decken. In einem dunkelblauen t-shirt eingebettet mit einem edlen grauen röhrenröhrenrock sah tubbo leicht und geschickt aus. 4. Schnäuzen sie einen seidenschal mit, damit man mini-t-shirts bis ins kleinste detail schärft und schnell modegefühle entwickelt.

Eine 50-jährige sollte sich nicht mit beliebten pop-up-gewändern verkleiden, sondern nur mit einem teuren, retro-strickkleid an der herbstsonne, das in die richtige stilvolle weise passen wird. Die blogger nahmen eine strickjacke zwischen kleinen A und röhrenrost, mit der die figur der 50-jährigen frauen sehr integrativ war. Mit der orangefarbenen strickjacke wird ein sehr würdevoll und geschmackvoll vermittelt.

Es ist wichtig, bunte outfits zu vermeiden und sich etwas einfallen zu lassen, was stil und struktur erfordert. Das hatte er in seinem neuen strickkleid getragen, denn es war sehr gepflegt und schlank, auf das sich der körper gelegt hatte. Das rattendesign, das sich durch drei stifte manifestiert, trägt dazu bei, ihren eigenen stil zu behalten.