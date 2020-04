Modulare Besuchsräume für Senioren- und Pflegeheime

(Mynewsdesk) So sind in Zeiten von Corona wieder direkte Begegnungen zwischen Bewohnern und ihren Angehörigen möglich

Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen leiden aufgrund der coronabedingten Besuchsverbote immer stärker unter Vereinsamung und Isolation. Algeco, Spezialist für modulare Raumlösungen, hat daher modulare Besuchsräume speziell für Senioren- und Pflegeheime entwickelt: Die knapp fünfzehn Quadratmeter großen Container machen sichere, direkte Begegnungen zwischen den Bewohnerinnen und ihren Angehörigen von Angesicht zu Angesicht wieder möglich.

Die modularen Besuchsräume haben in jeder Hälfte eine Eingangstür, barrierefreie Zugänge und sind in der Mitte durch eine Glaswand unterteilt, die eine mögliche Übertragung des Coronavirus verhindert. In dieser geschützten Atmosphäre findet der gemeinsame Plausch über eine Funk-Gegensprechanlage mittels Mikrofon und Lautsprecher statt. Algeco gestaltet die Einheiten nach den Vorstellungen der Kunden und liefert sie innerhalb weniger Tage aus. Die kurzfristig verfügbaren Mietsysteme lassen sich im Außenbereich der Heime aufstellen und können durch ein individuelles Design gut dem Umfeld angepasst werden.

Zu den modularen Besuchsräumen hat Algeco außerdem weitere Lösungen für Senioren- und Pflegeheime im Programm, um zusätzliche, temporäre Raumkapazitäten zu schaffen. Diese tragen in Zeiten der Pandemie dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Mitarbeiter, Bewohner und Besucher können besser auf Abstand gehalten, im Bedarfsfall getrennt und so geschützt werden. Das Spektrum reicht von flexiblen Büroräumen und zusätzlichen Meetingräumen über Empfangs- und Wartebereiche bis hin zu Behandlungsräumen, Schleusen für Besucher und Personal sowie Sanitärcontainern.

Weitere Serviceleistungen auf Wunsch

Lieferung und Aufbau der Module ergänzt Algeco auf Wunsch des Auftraggebers um weitere Leistungen aus seinem umfangreichen 360 ° Service Programm. Dazu zählen eine individuelle Möblierung, modulare Netzwerk- und Kommunikationstechnik, Sonderausstattungen wie alternative Bodenbeläge und die fachgerechte Desinfektion der Einheiten bei Anlieferung und Abholung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.algeco.de

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Algeco GmbH

Algeco ist der Marktführer für modulare Raumlösungen mit Deutschlands größter Mietflotte und 14 Standorten bundesweit. Unter der Marke ALGECO EXPRESS beliefert das Unternehmen Baustellen, Handwerk und Gewerbe mit schnellen Container-Lösungen, auf Wunsch komplett ausgestattet und samt Service von Wartung bis Security. Zudem bietet der Modulbauspezialist mit SMART WORLD by ALGECO mobile Immobilien zum Wohnen, Lernen und Arbeiten aus einer Hand.

Das Spektrum reicht von Interimsgebäuden zur Miete für begrenzte Nutzungsdauer bis hin zu dauerhaften modularen Gebäuden zum Kauf. Bauherren, Kommunen und Investoren profitieren von minimalen Bauzeiten, verlässlichen Festpreisen für Miete und Kauf, Termintreue, smarter Infrastruktur und modularer Flexibilität auch nach Fertigstellung. Hinzu kommt der Algeco 360° Service, der Maßstäbe für einen beispielhaften Rundum-Service aus einer Hand setzt.

Algeco gehört zur Algeco Gruppe, die an rund 150 Standorten in mehr als 20 Ländern präsent ist in Europa sowie in Australien, Neuseeland und China. Mit einer Mietflotte von rund 250.000 Raumeinheiten ist Algeco einer der führenden Anbieter für modulare Raumlösungen in Europa.

Weitere Informationen: http://www.algeco.de

Firmenkontakt

Algeco GmbH

Dina Wollnik

Siemensstraße 17

77694 Kehl

07851/898366

d.wollnik@ask-marketing.de

http://www.themenportal.de/vermischtes/modulare-besuchsraeume-fuer-senioren-und-pflegeheime-67258

Pressekontakt

Algeco GmbH

Dina Wollnik

Siemensstraße 17

77694 Kehl

07851/898366

d.wollnik@ask-marketing.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.