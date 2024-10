Mobilitätsverband kooperiert mit Fleet Europe

Informationen über den europäischen Markt sind wichtig und gefragt / Verbandsmitglieder profitieren / Viele Unternehmen arbeiten international

Mannheim, im Oktober 2024. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) und Nexus Communication, der belgische Herausgeber von FleetEurope.com und GlobalFleet.com, haben eine intensivere Zusammenarbeit vereinbart. Durch die Kooperation sollen gegenseitig zielgerichtet Informationen zur Entwicklung des Europäischen Marktes ausgetauscht werden, wobei der BBM Kompetenzpartner für Deutschland sein wird. BBM-Verbandsmitglieder werden außerdem von Sonderkonditionen für Fleet Europe-Events profitieren.

„Fleet Europe konzentriert sich auf Flottenmanagement und Mobilitätslösungen in Europa und genießt mit seinen Informationsplattformen, Magazinen und Events einen ausgezeichneten Ruf“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM. „Seit über 25 Jahren widmet sich Fleet Europe dem internationalen Flotten- und Mobilitätsmanagement. Wir bieten Flottenmanagern auf dem ganzen Kontinent Lern-, Best-Practices- und Bildungsplattformen. Wir sind stolz darauf, ein Kompetenzzentrum zu sein, dessen Schwerpunkt auf dem Lernen und der Antizipation wichtiger Trends liegt“, sagt Vincent Degives, Geschäftsführer bei Nexus Communication.

Nexus Communication profitiert von der Expertise des BBM und der erweiterten Möglichkeit, sich an den Events und Aktionen des BBM in Deutschland zu beteiligen und damit einen weiteren Nutzen für seine europäischen und weltweit aktiven Nutzer, Leser und Veranstaltungsteilnehmer zu generieren. Gerade für international ausgerichtete Verbandsmitglieder des BBM wird es im Gegenzug vergünstigte Möglichkeiten geben, das breite Angebot von Fleet Europe, Global Fleet und des International Fleet Managers Institute (IFMI) zu nutzen. IFMI bietet ein spezielles, international ausgerichtetes Schulungsprogramm für Entscheidungsträger im Flottenmanagement.

Fleet Europe ist die führende Business-to-Business-Medienplattform für internationale Fuhrparkleiter in ganz Europa. Die Website www.fleeteurope.com ist dabei ein Portal, das kontinuierlich relevante Informationen für und zu Fuhrparkanbietern, Betreibern, Dienstleistungen, Lösungen und Innovationen im Fuhrparkmanagement zusammenfasst. Darüber hinaus bietet Nexus Branchenveranstaltungen wie die Fleet Europe Days und die Global Fleet Conference. Themen wie Elektrifizierung, nachhaltige Mobilität und vernetzte Fahrzeugtechnologien stehen dabei vor allem mit internationalem Kontext im Fokus. Alleine bei den Fleet Europe Days kommen jährlich über 1.200 Teilnehmer aus mehr als 35 Ländern zusammen. Das bietet wertvolle Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke in die Marktentwicklungen. Das nächste Event findet am 23. und 24. Oktober in Mailand statt.

Mannheim, october 2024: The Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) and Nexus Communication, the Belgian-based publisher of Fleeteurope.com and GlobalFleet.com, ag-reed to intensify their cooperation. The aim of the co-operation is to exchange targeted in-formation on the development of the European market, whereby BBM will be the compe-tence partner for Germany. BBM members will also benefit from preferential rates to attend Fleet Europe“s events.

„Fleet Europe focuses on fleet management and mobility solutions in Europe and has an excellent reputation with its information platforms, magazines and events,“ says Axel Schäfer, Managing Director of BBM. „For over 25 years, Fleet Europe has been dedicated to the international fleet and mobility management. We offer learning, best practices and educational platforms for fleet mana-gers across the continent. We are proud to be an expertise center with a strong focus on learning and anticipating key trends“, says Vincent Degives, Managing Director at Nexus Communication.

Nexus Communication benefits from BBM’s expertise and the extended opportunity to participate in BBM events and activities in Germany, thereby generating further benefits for its European and globally active users, readers and event participants. In return, association members oft he BBM with an international focus in particular will be able to make use of the wide range of programmes offered by Fleet Europe, Global Fleet and the International Fleet Managers Institute (IFMI) at re-duced rates. IFMI offers a special training programme for decision-makers in fleet management.

Fleet Europe is the leading business-to-business media platform for international fleet managers across Europe. The website FleetEurope.com is a portal that continuously summarises relevant information for and about fleet providers, operators, services, solutions and innovations in fleet ma-nagement. In addition, Nexus organises industry events such as the Fleet Europe Days and the Global Fleet Conference. Topics such as electrification, sustainable mobility and connected vehicle technologies are focussed on, especially in an international context. The Fleet Europe Days alone bring together over 1,200 participants from more than 35 countries every year. This offers valuable networking opportunities and insights into market developments. The next event will take place on october 23 and 24 in Milan.

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit rund 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim), Axel Schäfer (Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

