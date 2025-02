Mittagstisch Frankfurt: Unsere Mittagsangebote

Eine warme Mahlzeit zur Mittagszeit ist bekömmlich und gibt Ihnen neue Kraft für den Tag. Unser Mittagstisch für Frankfurt ist abwechslungsreich, und auf der Karte findet jeder das passende Menü. Wir achten auf Nachhaltigkeit und verarbeiten frische Zutaten aus regionalem Anbau für Sie.

Genießen Sie im „My Frankfurt“ saftige Steaks, frischen Fisch bis hin zu Tapas und Burger. Selbstverständlich servieren wir Ihnen auch vegetarische Menüs an Ihren aufmerksam gedeckten Tisch. Auf Wunsch können Sie unsere Mittagsangebote telefonisch vorbestellen, und bei Ihrem Eintreffen ist alles zubereitet.

Wie könnte Ihr Mittagsmenü im Restaurant „My Frankfurt“ aussehen?

Beispielhaft für unsere umfangreiche Speisekarte haben wir Ihnen zwei Vorschläge für ein Mittagsmenü zusammengestellt:

Menü 1:

-VORSPEISE: Queso Manchego – Spanischer Käse der Manchego-Schafe (6 Monate Reifezeit), mit Zitronenpfeffer und feinem Olivenöl

-HAUPTGERICHT: Trüffelpasta mit schwarzen Trüffeln aus Istrien

-NACHSPEISE: Tiramisu

Menü 2:

-VORSPEISE: Spanische Tomatencremesuppe mit Oregano, Basilikum und geraspeltem Manchego-Käse

-HAUPTGERICHT: Pfefferspieß, drei Rindersteaks in Pfeffersauce, serviert mit Country-Potatoes

-NACHSPEISE: Heißer Apfelstrudel mit Vanillesauce und Eis

Finden Sie auf unserer umfangreichen Speisekarte aus vielfältigen Angeboten den perfekten Mittagstisch in Frankfurt.

Unsere Getränke als perfekte Begleitung zum Mittagstisch in Frankfurt

Zum zeitsparenden Lunch in der Mittagspause gehört genauso ein Getränk wie zum Mittagsessen mit Freunden. Während Business-Gäste Softdrinks bevorzugen, ist in gemütlicher Runde auch schon mal ein alkoholisches Getränk erwünscht. Wir haben für Sie eine kleine Auswahl an Getränken aus unserer Karte zusammengestellt:

-Softdrinks und Säfte

-Flaschenbiere

-Fassbiere

-Weißweine

-Rotweine

-Roseweine

-Apfelwein (Hochstätter vom Fass)

Warme Getränke, Aperitifs, Digestifs, Longdrinks, Cocktails und Schaumweine ergänzen unser reichhaltiges Angebot.

Wo finden Sie das Restaurant „My Frankfurt“?

Unsere Location für Ihren Mittagstisch in Frankfurt befindet sich seit 2019 im Herzen der Stadt. Umgeben vom historischen Römer und der Einkaufsstraße Zeil ist das eine ideale Lage. Zwischen Stadtbesichtigung und Einkaufsbummel ist unser Restaurant der perfekte Rückzugsort am Mittag.

Für Geschäftsessen in einer pulsierenden Stadt erreichen Sie uns bequem mit dem Pkw. Hier bieten die beiden Parkhäuser Konstablerwache und Hauptwache eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen. Nach wenigen Minuten zu Fuß wartet bereits Ihr reservierter Platz in unserem Restaurant. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind Sie in einer gut vernetzten Stadt schnell an einem gemütlichen Ort.

Machen Sie Ihre Feier oder das Geschäftsessen zu einem Event

Das „My Frankfurt“ ist ein idealer Ort, um Veranstaltungen und Feste durchzuführen. Wenn Sie eine Feier oder ein Geschäftsessen mit einem Mittagessen verbinden, sind wir Ihr Partner. Wir bieten kleineren Gruppen eine intime Atmosphäre mit individueller Betreuung.

Sie können gerne das gesamte Restaurant mit einer Kapazität von bis zu 150 Plätzen anmieten. Allein im oberen Stockwerk besteht die Möglichkeit, 90 Gäste zu beherbergen. Auf Wunsch erhalten Sie von uns Mehr-Gänge-Menüs, Büfetts, Tapas und Getränkepauschalen zusammengestellt. Wir möchten, dass Ihr Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis wird!

Vielseitig wie Frankfurt am Main selbst ist auch unser Angebot. Im gemütlichen und modernen Ambiente verwöhnen wir Sie und Ihren Gaumen und laden zum Verweilen ein. Vom Frühstück zum Lunch bis zum Dinner.

Firmenkontakt

Restaurant MyFrankfurt

Manuel Peraica

Liebfrauenberg 37

60313 Frankfurt

06992883123



https://www.restaurantmyfrankfurt.de/

