Mit P&O Cruises und der „Epic World Explorer“-Kreuzfahrt die Welt entdecken

München – Zeit spielt keine Rolle! Zumindest für jene Hochsee-Enthusiasten, die sich für eine Weltreise mit P&O Cruises (www.pocruises.de) interessieren. Immerhin dauert die längste Kreuzfahrt im aktuellen Angebot der britischen Reederei stolze 107 Tage. Dreieinhalb Monate (6. Januar bis 23. April 2027), in denen die Arcadia von Southampton aus die Ozeane erobert.

Die Route führt zunächst über den Atlantik in die Karibik mit Stopps auf Barbados und Curaçao. Nach der Fahrt durch den Panamakanal und dem Übernachtaufenthalt in San Francisco geht es weiter in den Südpazifik gen Australien/Neuseeland. In der Folge kreuzt die Arcadia durch das Südchinesische Meer und macht Station u.a. auf den Philippinen, in Hongkong, Singapur und Malaysia.

Danach zeigt der Kompass Kurs Südwest mit Ziel Südafrika und den Häfen Durban und Kapstadt, wo sich die Gäste langsam auf die Heimreise einstellen können. Dabei legt die Arcadia noch in Namibia, auf den Kapverden sowie in Teneriffa an, ehe die Reise wieder in Southampton endet.

Die komplette Kreuzfahrt ist je nach Kabinenkategorie zu Preisen ab 12.934 € zu haben. Angeboten werden aber auch verschiedene Teilstrecken.

Bei der Arcadia handelt es sich um eines der kleineren Schiffe (2.094 Passagiere) innerhalb der P&O-Flotte, das zudem exklusiv für Erwachsene ausgelegt ist. Es begeistert mit britischem Stil und erstklassigen Einrichtungen – von stilvollen Lounges bis hin zu einem luxuriösen Spa. Zudem gibt es beeindruckende Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter das dreistöckige Theater und ein Art-Deco-inspirierter Ballsaal.

Weitere Informationen in den Reisebüros oder auf www.pocruises.de.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

Über P&O Cruises

P&O Cruises steht seit über 180 Jahren für britische Kreuzfahrttradition. Die Reederei verfügt über sieben Schiffe mit einer Kapazität von bis zu 5.200 Passagieren und ist auf allen Weltmeeren zu Hause. Das Unternehmen, das zur Carnival-Gruppe gehört, bietet traditionelles Hochseeerlebnis mit englischem Flair. Im Dezember 2022 stieß mit der Arvia ein weiterer Neubau zur Flotte, der wie das Schwesterschiff Iona (Inbetriebnahme 2020) mit Flüssiggas (LNG) betrieben wird. Während auf fünf Schiffen der Flotte auch Familien willkommen sind, richten sich die Kreuzfahrtangebote an Bord der Arcadia und der Aurora exklusiv an erwachsene Gäste.