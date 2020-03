Mit FAIR JOB HOTELS erfolgreich bei der Rekrutierung

12. März 2020 – Bereits seit drei Jahren ist der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand aktiv als Gründungsmitglied bei dem Verein “FAIR JOB HOTELS” und hat sich damit verpflichtet, die umfangreichen Standards als fairer Arbeitgeber einzuhalten. “Ein fairer Arbeitgeber zu sein, ist für uns sehr wichtig. Aus diesem Grund haben wir 2017 zusammen mit unseren Partnern die Initiative FAIR JOB HOTELS ins Leben gerufen. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wesentlich, sich als guter Arbeitgeber von anderen Unternehmen positiv abzuheben. Wir garantieren einen offenen Umgang mit den Beschäftigten, Arbeitssicherheit, eine faire Bezahlung unter Einhaltung von Mindestlohn und Tarifabschlüssen sowie faire Arbeitszeiten inklusive Zeiterfassung. Unser Ferien- und Freizeitpark ist dabei wie eine große Familie, zu der über 500 Beschäftigte gehören”, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Außerdem ist der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand seit 2013 für seine exzellente Ausbildung von der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e. V. zertifiziert und dafür von der DEKRA mehrfach auditiert worden. Junge Menschen können verschiedene duale IHK-Ausbildungen (Hotelfachmann (m/w), Restaurantfachmann (m/w), Koch (m/w), Tierpfleger (m/w), Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w), Hauswirtschafter (m/w)) abschließen oder einen dualen Studiengang BWL mit Schwerpunkt Hotel- und Tourismusmanagement auswählen. Aktuell werden rund 40 Azubis ausgebildet, 15 davon kommen aus dem Ausland. Für sie werden dreimal pro Woche Deutschkurse auf drei unterschiedlichen Leveln mit maximal 15 Teilnehmenden angeboten.

Als engagierter Arbeitgeber hat der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand exzellent geschulte Ausbilder, bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten sowie konstruktive Bewertungs- und Orientierungsgespräche. Außerdem stehen den Azubis sowohl ein Azubi als auch eine weitere Vertrauensperson permanent als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Augenmerk auf die Work-Life-Balance bei der Dienst- und Urlaubsplanung gilt sowohl für Azubis als auch für alle anderen Beschäftigten der Anlage. Viele Vergünstigungen im Ferien- und Freizeitpark stehen allen Beschäftigten und ihren Familien zur Verfügung. Weitere Informationen können interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de sowie unter https://www.fair-job-hotels.de/portfolio/weissenhaeuser-strand/ abrufen.

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

