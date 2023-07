Mit Cinnamon Hotels & Resorts Maldives den Urlaub im Paradies ganz nach eigenen Wünschen gestalten!

Maßgeschneiderte und vergünstigte Urlaubserlebnisse auf den Malediven durch die Direktbuchungsmöglichkeiten von Cinnamon

Male, Maldives – Auf der Website der Cinnamon Hotels & Resorts gibt es eine Vielzahl von Vorteilen, die es Gästen ermöglichen, ihren Urlaub ganz nach ihren Wünschen zu gestalten. Die Hotelkette besteht aus vier bemerkenswerten Resorts auf verschiedenen Inseln der Maldiven: Cinnamon Vellifushi Maldives, Cinnamon Dhonvelli Maldives, Cinnamon Hakuraa Hurra Maldives und Ellaidhoo Maldives by Cinnamon. Die Hotels haben neue Direktbuchungsoptionen eingeführt, die für Gäste vergünstigt angeboten und durch weitere Vorteile ergänzt werden. Dadurch wird das Urlaubserlebnis der Reisenden verbessert und die Cinnamon Hotels heben sich auf dem Hotelmarkt ab, indem sie ein besonderes Urlaubserlebnis versprechen.

Durch die neue Möglichkeit zur Direktbuchung profitieren Gäste davon, individuelle Aktivitäten, Erlebnisse und Ausflüge auszuwählen, die sie sich wünschen, wodurch der Urlaub im Inselparadies der Malediven noch traumhafter wird. „Unser Ziel bei Cinnamon Hotels & Resorts ist es, unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten, die sie ganz nach ihren Wünschen gestalten können. Mit dieser Option sind wir in der Lage, beste Preise zusammen mit einzigartigen Vorteilen anzubieten, die es ermöglichen, jeden Aspekt des Urlaubs selbst zu gestalten“, sagt Vijai Singh, Bereichsleiter der Maldives Resorts und General Manager des Cinnamon Vellifushi Maldives.

Bei direkter Buchung erhalten die Gäste bis zu zehn Prozent Ermäßigung auf die regulären Preise und können aus einer exklusiven Auswahl von Angeboten für Familien, Paare, Gruppen oder Singles zwei zusätzliche Vergünstigungen wählen. Ein 4-Gänge-Menü mit hochwertigen Steaks oder Meeresfrüchten am unberührten Strand, ein Stadtausflug für Paare nach Male, eine Delfinbeobachtung für die ganze Familie oder eine erholsame 45-minütige Spa-Behandlung für Singles oder Pärchen. In den Hotels Cinnamon Velifushi, Hakuraa Huraa und Ellaidhoo Maldives by Cinnamon werden darüber hinaus Erlebnisse wie Insel-Hopping oder Hai-Beobachtungsausflüge angeboten. Auf der Website können Gäste sich für „Special Requests“ anmelden und exklusive Vorteile wie ermäßigte Preise, Angebote und bevorzugte Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

In den Cinnamon Hotels & Resorts können sich Urlauber ihren Traumurlaub auf Knopfdruck bestellen und genießen. Die besten Buchungsvorteile und Direktbuchungen in Verbindung mit einem freundlichen Kundenservice ermöglichen einen Aufenthalt nach individuellem Geschmack.

Über Cinnamon Hotels & Resorts

Die Cinnamon Hotels & Resorts sind eine breit gefächerte Hotelkette in Sri Lanka und auf den Maldiven und gehören zu John Keells Holdings PLC, einem der größten börsennotierten Mischkonzernen in Sri Lanka, mit vielfältigen Interessen in den Bereichen Freizeit, Transport, Immobilien, Lebensmittel und Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie, Geschäftsprozesse und Plantagen

Diese unglaubliche Hotelkette wurde am 14. November 2005 auf dem World Travel Market in London vorgestellt. Seit ihrer Einführung steht sie für ein einzigartiges Cinnamon-Erlebnis und hat sich stetig zur führenden Wahl für Reisende in Sri Lanka entwickelt. Die Marke Cinnamon verfügt über ein Portfolio lebendiger und moderner Hotels, die farbenfroh und inspirierend sind, eine fabelhafte Gastfreundschaft ausstrahlen und den unterschiedlichen und anspruchsvollen Bedürfnissen ihrer Gäste gerecht werden.

Cinnamon Hotels & Resorts kombiniert die endlose srilankische Gastfreundschaft mit Komfort, Kreativität, Abenteuern und inspiriertes Leben. Jedes Haus ist so konzipiert, dass es die lokale Umgebung, den Charakter der Insel, die Kultur und die Traditionen der Region, in der es liegt, zur Geltung bringt und ergänzt. Von der Dschungelhütte bis zum Stadtluxus, von der Wasservilla auf den Malediven bis zum Strandchalet in Sri Lanka – jedes Resort ist darauf ausgerichtet, die Gäste auf eine unvergessliche Entdeckungsreise mitzunehmen. Mit drei City-Hotels in Colombo, acht Resorts in Sri Lanka und vier Resorts auf den Malediven sowie einer Vielzahl neuer und aufregender Projekte am Horizont sind die Cinnamon Hotels & Resorts ein guter Partner und treuer Guide zum „Juwel des Indischen Ozeans“ und seiner zeitlosen und faszinierenden Smaragdinsel.

