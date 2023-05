Mission Five: Frischer Wind in der Agenturlandschaft

Die CPN Cooperation Network GmbH, ein Mitglied der Byteclub-Gruppe, hat eine eigene Agenturmarke gegründet

Hamburg, im April 2023 – IT-Expertise trifft auf Marketing-Know-how: Das rund 20-köpfige Team von Mission Five spricht gezielt IT-Unternehmen an. Namhafte Größen wie Microsoft, Logitech, ALSO und Comspot zählen bereits zum Agenturstamm.

„Das CPN-Netzwerk unterstützt seine Mitglieder schon seit über 20 Jahren mit Werbemaßnahmen“, sagt Tobias Schulte-Ostermann, Geschäftsführer von CPN und Mission Five. „Da wir uns im Channel auskennen und keine lange Einarbeitung benötigen, wurden wir in den letzten Jahren immer häufiger von IT-Unternehmen für maßgeschneiderte Marketinglösungen angefragt.“ „Die Gründung einer eigenen Agentur für die IT-Branche war die logische Konsequenz“, ergänzt David Heßler, Agenturleiter von Mission Five.

Das Team von Mission Five setzt sich aus Experten und Spezialisten der Bereiche Projektmanagement, Strategie, Grafik, Design, Redaktion, Eventplanung, Webdesign und Videoproduktion zusammen. „Keine Agentur ist thematisch so nah an unseren Channel-Partnern wie Mission Five. Dank der jahrelangen IT-Expertise können wir sehr zügig in die Umsetzungsphase von Projekten einsteigen“, bestätigt Jana Tappendorf, Partner Account Manager Deutschland, Microsoft. „Bestes Beispiel: Die tolle Kampagne rund um unsere Server-Experten, die wir bundesweit in verschiedenen Channel-Medien beworben haben.“

Auch für Logitech war Mission Five bereits in Form mehrsprachiger Data-Sheets tätig. Für die Targobank wurde zudem ein Asset-Kit entwickelt, für Acronis und ALSO sind Erklärvideos produziert worden. Im Auftrag des Byteclub und seiner Mitglieder hat das Team den Marken-Relaunch der Gruppe kreiert sowie im März 2023 den Fachhandelskongress von CPN, die Ignition 31 in Bielefeld, konzipiert und organisiert.

Individuelles IT-Marketing für Hersteller, Systemhäuser, Fachhändler und Distributoren macht den Kern der Arbeit bei Mission Five aus. Komplexe Sachverhalte werden verständlich auf den Punkt gebracht und Unternehmen durch maßgeschneidertes Marketing, das neben dem digitalen Schwerpunkt auch klassische Printthemen wie Produktbroschüren und -kataloge einschließt, unterstützt.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://missionfive.de/

Über Mission Five

Die Marketingagentur mit Sitz in Hamburg hat sich auf die IT-Branche spezialisiert. Sie deckt sämtliche Kompetenzen aus den Bereichen Strategie und Konzeption, Content Creation, Webdesign und Web-Development, Markenaufbau und -entwicklung sowie Event-Planung ab. Mission Five ist eine Marke von CPN und gehört zur Byteclub-Gruppe.

Über den Byteclub

Die Byteclub GmbH ist eine Holding, die im Jahr 2017 aus der Fusion zwischen der Comspot GmbH und der Telcoland GmbH hervorgegangen ist. Mit Comspot, Comspot Repair, Telcoland Mobilfunk, Cpn, Smart Support, Desk7, Shifter, Attend IT Services und Flöttotto Learning Spaces gehören aktuell insgesamt neun Eigenmarken zum Byteclub. Damit umfasst die Unternehmensgruppe an insgesamt 55 Standorten sowohl Produkte als auch Dienstleistungen für alle IT-Bereiche. Dabei werden private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Institutionen adressiert. Die Geschäftsführung des Byteclubs setzt sich aus Michael Hencke und Mathias Harms zusammen, Firmensitz ist Hamburg. Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://byteclub.rocks/