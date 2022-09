Mirco Müller veröffentlicht erstes deutsches Buch über HubSpot

CRM-Experte schlüsselt enormes Potential der Plattform für Vertrieb & Marketing auf

Kassel, 12.09.2022 – Seit mehr als fünfzehn Jahren ist Mirco Müller, Geschäftsführer von Insignio, national wie international in den Themenfeldern Digitalisierung und Automatisierung in Marketing, Vertrieb und Service zu Hause. In diesem Rahmen sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der Einführung und Anwendung der CRM-Plattform HubSpot. Diese Expertise gibt er nun in Form des Buches „Inbound Marketing & Inbound Sales mit HubSpot – Kundengewinnung und -pflege mit perfekter Customer Journey“ weiter.

„HubSpot gehört zu den leistungsstärksten Plattformen in ihrem Bereich. Sie deckt nicht nur alle wesentlichen CRM-Aufgaben ab, sondern beinhaltet auch wichtige Funktionen für SEO, SEA und Website-Management. So ist HubSpot die ideale All-in-One Lösung, um eine beeindruckende Customer Experience zu realisieren. Mit meinem Buch möchte ich Fachleuten und Unternehmen konkret zeigen, was alles mit HubSpot möglich ist“, so Mirco Müller, Geschäftsführer und Mitgründer von Insignio. Die Agentur ist zertifizierter HubSpot Partner mit über 15 Jahren Erfahrung im digitalen Marketing und im Bereich CRM.

Um den Funktionsumfang der Plattform so einfach wie möglich sichtbar zu machen, verwendet der Autor die B2B Customer Journey als Basis. Passend zu ihren verschiedenen Bereichen zeigt er in „Inbound Marketing & Inbound Sales mit HubSpot“ auf, welche Funktionen und Teilfunktionen von HubSpot hier jeweils eingesetzt werden können und wie man sie am besten kombiniert.

Neben umfangreichem Expertenwissen zur optimalen Einführung von HubSpot und Tipps zur Realisierung von Quick Wins erhalten die Leser*innen auch Hinweise darauf, welche Fehler dabei am besten vermieden werden sollten. Des Weiteren enthält das Buch eine kompakte Einführung in die Themen Inbound Marketing & Inbound Sales sowie brandaktuelle Entwicklungen und Trends, die auf der Inbound Conference 2022 präsentiert wurden.

„Inbound Marketing & Inbound Sales mit HubSpot“ richtet sich an Vertriebs- und Marketingfachleute sowie an Geschäftsinhaber und Unternehmer, die mithilfe von HubSpot ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten skalieren möchten. Ab 12. September 2022 ist das Buch als E-Book auf Amazon und als Download auf www.insignio-digital.de erhältlich. In Kürze wird zudem eine Printfassung erscheinen.

Insignio ( www.insignio.de/) ist eine mittelständische, unabhängige Agenturgruppe mit drei eng verzahnten Unternehmensbereichen: CRM, Digital und Kommunikation. Diese breite, interdisziplinäre Aufstellung mit Spezialisten und Fachkräften aus den Bereichen IT, CRM, Marketing, Kommunikation und Werbung unterscheidet uns von Wettbewerbern. Starke Marken, schlanke Prozesse und innovative Lösungen sind übergeordnete Ziele für unsere vielen erfolgreichen Projekte und zufriedenen Kunden.

