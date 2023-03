Ministerpräsident Daniel Günther ist an Corona erkrankt

KIEL. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, Daniel Günther, hat sich erneut mit

Corona angesteckt. Demzufolge muss das amtierende Staatsoberhaupt des nördlichsten

Bundeslandes in Deutschland für diese Woche die Dienstgeschäfte ruhen lassen. Günther hat

sich zur Genesung in das Hotel zurückgezogen, in dem er sich bereits bei der letzten Corona-

Infektion in Isolation begeben hatte, auch wenn das aufgrund der neuen Corona-Verordnung

in Schleswig-Holstein nicht mehr notwendig wäre.

Daniel Günther dazu: „Ich bin mir meiner privilegierten Situation als Ministerpräsident

bewusst -nicht jeder kann sich einfach in ein Hotelzimmer zurückziehen, um sich von seiner

Haushaltsgemeinschaft zu separieren aber der Schutz meiner Familie geht aktuell vor.“

Der Ministerpräsident hat nach eigenen Angaben nur milde Symptome, was auch auf die

zeitnahe Verabreichung des Corona-Medikamentes Paxlovid zurückzuführen ist. Dieses

Medikament bewahrt den Körper bei einer erfolgten Corona-Infektion vor schwerer

Schädigung des Immunsystems und der inneren Organe, da die Infektionskrankheit keine

Atemwegs- sondern eine Gefäßerkrankung ist und somit den ganzen Körper äußerst aggressiv

befallen kann.

Eine Gefahr der Ansteckung für Mitarbeiter im Landesparlament bestand nicht, da sowohl dar

Plenarsaal des Schleswig-holsteinischen Landtags als auch die Abgeordnetenbüros mit

hocheffizienten Luftfiltern ausgestattet sind. Außerdem wird bei körpernahen

Zusammenkünften weiterhin darauf geachtet, dass Mundschutz, z.B. FFP2 besser FFP3

getragen wird. Daniel Günter sieht dies als eine notwendige Grundausstattung zum Schutz vor

Infektionskrankheiten wie Corona: „Zukünftig wollen wir auch weitere Gebäude peu à peau

mit Luftfiltern ausstatten wie beispielsweise Kitas und Schulen in Schleswig-Holstein.

Studien haben gezeigt, dass eine Corona-Infektion auch gerade bei den Kleinsten zu

schwerwiegender Beschädigung des Immunsystems führen kann. Aktuell ist Corona die

gefährlichste Krankheit für Kinder – was auch aktuelle Krankenhauszahlen belegen.“

Mit Blick auf die zukünftige Corona-Handhabung, ist es ein stetiges Abwägen, wieviel

Todesfälle wir bereit sind hinzunehmen, so Günter. Um Schleswig-Holstein generell als

Wirtschaftsstandort zu stützen und zu erhalten, müssen wir zu einer Normalität bei

gleichzeitig hoher Mortalitätsrate zurückfinden.

