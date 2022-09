Mit Milaidhoo Maldives und Valerie Stimac durch die Sterne schweben – Im Mai 2023 startet die Astro-Retreat-Reihe

Eine Reise zu den Sternen: Zusammen mit der bekannten Astro-Expertin Valeri Stimac bietet das Inselparadies Milaidhoo Maldives ein einzigartiges Erlebnis – eine Reise durch die Galaxie, durch den glitzernden Sternenhimmel über dem Indischen Ozean. Das erste Package, das im Mai 2023 stattfinden wird, ist der Start einer ganzen Astro-Retreat-Reihe unter dem Motto „Milkyway from the Maldives“.

Mit Nachthimmel-Expertin Valeri Stimac

Für diese Arrangement-Serie hat sich Milaidhoo keine Geringere als die Astronomin und Nachthimmel-Expertin Valerie Stimac ausgesucht. Valerie ist Autorin des Lonley Planet Bandes „Himmelleuchten – Der ultimative Travelgiude für den Blick nach oben“ (Dark Skies: A Practical Guide to Astrotourism) und absolut überzeugt davon, dass es bald Weltraumtourismus geben wird. Zunächst bleibt sie aber noch auf dem Erdboden und zeigt interessierten Gästen an den besten Plätzen der Welt das Leuchten der Nacht. Und dafür sind die Malediven mit ihrer absoluten Dunkelheit und der nicht vorhandenen Lichtverschmutzung wie geschaffen. Mit einer Reihe von Arrangements entführen Milaidhoo und Valerie in die Schönheit der Galaxie.

Start Mai 2023 – „Ein Stern trägt Deinen Namen“

Das erste Retreat dauert sieben Tage und findet im Mai 2023 statt. Es umfasst eine unvergessliche Sitzung zur Sternenbeobachtung auf einer abgelegenen Sandbank, kulinarisch begleitet mit einem delikaten Dinner. Allein die Sterne weisen die Route über den Indischen Ozean, wenn es hinaus auf einem traditionellen Dhoni geht. Darüber hinaus stehen ein Einführungskurs in die Astrofotografie und Sitzungen rundum die Mythologie des Nachthimmels auf dem Programm. Diese beziehen sich ganz auf die Geschichte rund um den Nachthimmel, wie sie von den verschiedenen Kulturen, die die Malediven prägen, überliefert wurden. Dazu zählen die Tamilen, Singhalesen und Inder. Herrlich verwöhnend ist die Healing Space Massage im Serenity Spa. Absolute Besonderheit: Gäste, die an dem Retreat teilnehmen, können einem Stern ihren Namen geben!

Wie Robinson Crusoe – Allein auf einer einsamen Sandbank

Wer sein Retreat in eine komplett andere Dimension heben möchte, kann sich wie schiffbrüchig geworden fühlen und eine Nacht unter den Sternen auf ihrer eigenen privaten Sandbank verbringen. Allerdings exklusiver als Robinson Crusoe, denn die Sandbank ist wie eine luxuriöse Milaidhoo-Villa ausgestattet. Kuschelig und in Musselin gehüllt lässt es sich im traumhaften Himmelbett mit Baldachin schlafen. Vor Anker liegt eine private Yacht mit Ankleide, Badezimmer und allen weiteren Annehmlichkeiten, wie sie auch auf der Insel vorzufinden sind. Nach dem Abendessen, während die Crew wegsegelt, können die Gäste entspannt einen Drink genießen, bevor sie unter dem Sternenhimmel zur Ruhe begeben – romantisch umgeben von Kerzen und Laternen, die über die Sandbank verstreut sind.

Termine im Einklang mit dem Wetter

Valerie und Milaidhoo wählen die Termine für die Kurse und Sitzungen im Einklang mit dem Wetter, den Mondphasen und anderen astronomischen Ereignissen. So werden die bestmöglichen Bedingungen für einen klaren Himmel geschaffen. Nachdem auch auf den Malediven das Wetter manchmal unberechenbar ist, gibt es alternativ die Möglichkeit, die „Sterne des Meeres“ zu erleben. Bei einer einzigartigen Fluo- Nachtschnorchel-Tour. Ein Abenteuer, bei dem sich das Riff in einem ganz anderen Licht zeigt. Denn Milaidhoo liegt in direktere Nähe der geschützten Gewässer des Hausriffs.

Auf Milaidhoo gehen die Lichter aus – für eine vollkommen unberührte Sternennacht

Valerie sagte zu der Partnerschaft: „Ich freue mich sehr, mit Milaidhoo zu arbeiten und darauf mein Wissen über und meine Begeisterung für den Nachthimmel mit den Gästen zu teilen. Die Kurse sind eine außergewöhnliche Möglichkeit vom Stress des täglichen Lebens abzuschalten. Bei der Sternenbeobachtung und damit im Vergleich zu den gewaltigen Dimensionen, die uns umgeben, erschienen die eigenen Probleme schnell unbedeutend. Auch bieten die Kurse die Gelegenheit, etwas völlig Neues zu lernen. Ein Trend, der sich seit der weltweiten Pandemie rapide beschleunigt hat. Die Malediven bestehen zu 90 Prozent aus Wasser, was bedeutet, dass es so gut wie keine Lichtverschmutzung gibt. Das macht sie zum perfekten Reiseziel für Gäste, die sich für Astronomie interessieren. Milaidhoo verstärkt dies noch: Denn während der Sternbeobachtungs-Sitzungen werden alle Lichter auf der Insel ausgeschaltet. So lässt sich ein fast unberührter ‚dunkler Himmel‘ erleben.“

Arrangement-Inhalt

Das siebentägige Retreat beinhaltet folgende Leistungen:

– Dinner unter dem Sternenhimmel mit Sternenbeobachtung auf einer abgelegenen Sandbank

– Wie einst die Seefahrer – mit den Sternen die Route finden. Auf einem traditionellen maledivischen Dhoni

– Astrofotografie-Sitzungen mit Valerie

– Mythologie des Nachthimmels – Geschichten über den Nachthimmel, wie ihn die verschiedenen Kulturen der Malediven beschrieben haben, einschließlich der Tamilen, Singhalesen und Inder

– Healing Space Massage – Milaidhoo’s spezielle Massage, vom Weltraum inspiriert

– Der Stern trägt Deinen Namen – jeder Gast kann einem Stern seinen Namen geben

Anreise:

Milaidhoo ist nur 35 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Male zu erreichen. Alternativ geht es mit einem 15-minütigen Inlandsflug zum Flughafen Dharavandhoo im Baa Atoll, gefolgt von einem 15-minütigen Schnellboottransfer nach Milaidhoo. Weitere Informationen unter www.milaidhoo.com

MILAIDHOO MALDIVES

Milaidhoo Maldives ist ein unberührtes Inselparadies, das stolz darauf ist, in den lokalen Inseltraditionen verwurzelt zu sein. Das Boutique-Luxus-Resort verfügt über 50 moderne und komfortable Pool-Villen im maledivischen Stil, die von einem renommierten maledivischen Architekten eigens designt wurden.

Jedem Gast steht ein Insel-Butler zur Verfügung, der ihm dabei hilft, bedeutsame Erfahrungen zu schaffen und sich um alle Anliegen kümmert. Zu den Aktivitäten gehören Spa-Behandlungen über Wasser, Yoga-Kurse bei Sonnenaufgang und Schnorchelausflüge, um das unglaubliche Hausriff zu entdecken.

Das Essen ist ein weiteres Highlight auf Milaidhoo, denn es gibt drei Weltklasse- Restaurants, darunter das Ba’theli. Dieses einzigartige maledivische Restaurant spiegelt das Erbe der Insel wider und ist in Form von drei traditionellen Booten auf Säulen über der Lagune gebaut. Die innovativen und köstlichen Gerichte des Restaurants sind tief in der maledivischen Tradition verwurzelt und jedes Gericht ist von den Favoriten der alten maritimen Gewürzroute inspiriert.

Milaidhoo steht für die authentischen Malediven. Das Resort definiert Luxus neu – Gäste erleben einen lässig-luxuriösen Barfuß-Insel-Lifestyle und haben das Gefühl, dazuzugehören, während sie sich in der natürlichen und üppigen Umgebung einer tropischen Insel befinden. Als ein Adults Only Resort, ist Milaidhoo für seine Romantik und sein Angebot an Destination Dining Möglichkeiten bekannt. Jeder Wunsch kann erfüllt werden – von Delfinbeobachtung bei Sonnenuntergang bis hin zum Besuch einer verlassenen Sandbank für ein privates Strandpicknick. Milaidhoo ist ein Mitglied der Small Luxury Hotels of The World.

Weitere Informationen unter www.milaidhoo.com

