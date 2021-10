MILK Books Fotobücher

Sie möchten Ihre schönsten Erinnerungen für die Ewigkeit festhalten? MILK Books bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl hochqualitativer Fotobücher, Fotoalben und Fotodrucken. Ob Geburtstage, Urlaube, Verlobungen, Hochzeiten oder die Highlights Ihrer ersten Monate mit Baby – dokumentieren Sie Ihre glücklichsten Momente und kehren Sie immer wieder dorthin zurück. Ein kreativ gestaltetes Fotoalbum lässt nicht nur Sie selbst in Erinnerungen schwelgen, sondern eignet sich auch hervorragend als persönliches Geschenk für Ihre Liebsten.

Zu den zahlreichen Möglichkeiten, die MILK Books zur Verwirklichung Ihrer individuellen Ideen bietet, gehören

klassische Fotobücher und Fotoalben

Premium Fotobücher und Fotoalben mit Archivqualität

Fotoalben aus Leder

Moleskin-Fotobücher

Softcover-Fotobücher

Bilderrahmen

Fotoleinwände

Kunstdrucke

Grußkarten

Präsentationsboxen

und mehr. Falls Sie sich noch nicht sicher sind, womit Sie Ihren Freund*innen oder Familienmitgliedern die größte Freude bereiten, verschenken Sie einen Gutschein! Auf diese Weise darf sich Ihr Lieblingsmensch selbst für einen Anlass entscheiden, der individuell verewigt wird.

H2: So funktioniert´s

Ein personalisiertes Fotoalbum online anzufertigen war noch nie einfacher. Wählen Sie die Art des Produkts, das Material und ggf. die Seitenzahl Ihres Fotobuches oder Fotoalbums. Anschließend erhalten Sie Zugriff auf das digitale Designstudio von MILK Books, wo Sie Ihrer Kreatitivät freien Lauf lassen dürfen. Sortieren und kombinieren Sie ausgewählte Fotos und erstellen Sie so Schritt für Schritt Ihr ganz persönliches Projekt. Mithilfe von diversen Funktionen und Einstellungen können Sie verschiedene Anordnungen ausprobieren und sich als Vorschau anzeigen lassen. Für noch mehr Unterstützung während des kreativen Prozesses sorgt eine Reihe von Video-Tipps.

H2: Warum MILK Books?

MILK steht für „Moments of Inspiration, Love and Kinship“ (Momente der Inspiration, Liebe und Verbundenheit). Auf Basis dieser Werte widmet sich das Print-on-Demand-Fotogeschäft voller Aufmerksamkeit und Sorgfalt Ihren schönsten Erinnerungen. Und das mit Zufriedenheitsgarantie. Außerdem haben Sie die Option, Ihre MILK Books Fotobücher in Ihrem Konto für die Ewigkeit zu speichern – und zwar sicher und kostenlos. Das ermöglicht es Ihnen, jederzeit einen erneuten Druck in Auftrag zu geben. Auf diese Weise können Sie auch andere Familienmitglieder völlig stressfrei mit einer Ausgabe beglücken.

Tipp: Melden Sie sich jetzt für den MILK Books Newsletter an und erhalten Sie 20 % Rabatt auf Ihren ersten Einkauf! Mehr Informationen und Inspiration finden Sie auf https://www.milkbooks.com/