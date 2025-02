Midland 18 & 28: Neue CB-Funkgeräte für sichere Kommunikation

Dank VOX-Freisprechen mit 5 Stufen und Digital Squelch störungsfrei unterwegs

Dreieich / Trittau, im Februar 2025 – Alan Electronics präsentiert zwei neue CB-Funkgeräte: das Multistandard-CB-Funkgerät Midland 18 als Einsteigermodell und das Midland 28 als Mittelklassemodell. Beide Modelle zeichnen sich durch hohe Qualität, moderne Funktionen und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das Midland 18 wurde speziell für Einsteiger entwickelt, die Wert auf ein kompaktes und preisgünstiges Gerät legen, ohne auf wesentliche Funktionen wie VOX-Freisprechen oder ein mehrfarbiges Display zu verzichten. Das Midland 28 hingegen bietet als Mittelklasse-Modell zudem ein großes 2“-LCD-Display mit sieben wählbaren Hintergrundfarben und drei Helligkeitsstufen sowie eine digitale Rauschsperre. Beide Geräte sind ab sofort erhältlich: Das Midland 18 zum UVP von 109 Euro, das Midland 28 zum UVP von 149 Euro.

Gerade für Berufskraftfahrer ist eine zuverlässige Kommunikation während der Fahrt unerlässlich. Mit den neuen CB-Funkgeräten bietet Alan Electronics vielseitige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbereiche.

Einfach und sicher verbunden: Midland 18

Das Midland 18 ist ein modernes Multistandard-Funkgerät, das sowohl im AM- als auch im FM-Modus arbeitet. Mit einer Leistung von 4 Watt deckt es einen Frequenzbereich von 26,565 MHz bis 27,405 MHz ab – ideal für alle zugelassenen europäischen Frequenzbänder. Im Notfall steht direkter Zugang zu Kanal 9 und 19 zur Verfügung. Das Mikrofon des Midland 18 bietet eine klare und volle Stimmmodulation und ist mit UP-, DOWN- und LOCK-Tasten ausgestattet, die einen schnellen Kanalwechsel ermöglichen. Der doppelte Squelch-Modus, manuell und digitaler Automatiksquelch, mit fünf einstellbaren Stufen, reduziert Umgebungsgeräusche effektiv und sorgt für klaren Empfang. Die Empfangsdämpfung (RF-Gain) kann in sieben Stufen angepasst werden, um nur nahe gelegene Sender zuzulassen. Die VOX-Funktion erlaubt freihändiges Sprechen und ist in fünf Stufen einstellbar. Das LCD-Display mit S-Meter und sieben einstellbaren Hintergrundfarben liefert klare und gut lesbare Informationen. Mit kompakten Abmessungen (114 x 43 x 180 mm) und einem Gewicht von nur 499 Gramm ist das Midland 18 einfach zu installieren. Der Stromanschluss erfolgt bequem über die 12 V Dose (Zigarettenanzünder) des Fahrzeugs, sodass keine feste Verkabelung vorgenommen werden muss.

Alles optimal im Blick: Midland 28

Das Midland 28 richtet sich an Anwendende, die Wert auf zusätzliche technische Features legen. Besonders hervorzuheben ist das große 2-Zoll-LCD-Display, das auch bei wechselnden Lichtverhältnissen optimale Lesbarkeit bietet. Sieben Hintergrundfarben stehen zur individuellen Anpassung zur Verfügung. Eine eingebaute digitale Rauschsperre verbessert die Signalqualität erheblich und sorgt für störungsfreie Gespräche. Dank der Stromversorgung mit 12/24 V ist das Gerät vielseitig einsetzbar und sowohl für LKW als auch PKW geeignet. Die dreistufige Geräuschunterdrückung minimiert Umgebungsgeräusche und gewährleistet eine klare Verständigung. Die VOX-Funktion ermöglicht freihändige Gespräche ohne das Betätigen von Tasten. Die Abmessungen liegen bei 114 x 43 x 180 mm und das Gewicht ebenfalls bei 499 Gramm.

Verfügbarkeit und Preise

Beide neuen CB-Funkgeräte sind ab sofort im stationären Fachhandel und online erhältlich. Das Midland 18 ist zum UVP von 109 Euro und das Midland 28 zum UVP von 149 Euro erhältlich.

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de.

Über Midland & Alan Electronics:

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

