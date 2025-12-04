Mercedes-Benz: MBUX 3.3 Update bringt neue Entertainment- und Kalenderfunktionen

Mercedes-Benz setzt mit dem aktuellen MBUX-Software-Update neue Maßstäbe in Sachen In-Car-Erlebnis. Die Integration von Dolby Atmos ermöglicht räumlichen Klang bei verschiedenen Streaming-Diensten, darunter Amazon Music, Audible und TIDAL. Nutzer können ausgewählte Hörbücher und Musik direkt über das Infotainmentsystem erleben. Zusätzlich sind ausgewählte Filme von RIDEVU by Sony Pictures ab sofort im IMAX Enhanced Format mit DTS:X Sound verfügbar. Ein neues Gamepack bietet Retro-Minispiele für kurze Unterhaltungspausen.

Produktivität: Intelligente Kalender-App

Mit der MBUX Calendar App wird die Organisation unterwegs deutlich vereinfacht. Die App bietet schnellere Updates und verbindet Kalender, Notizen und demnächst Meetings mit einem einzigen Login. Die Navigation berechnet automatisch die optimale Route zu wichtigen Terminen. Über Microsoft Teams lassen sich Anrufe direkt im Fahrzeug starten und via Sprachassistent ist eine Tagesübersicht für effiziente Planung verfügbar.

Komfort und intuitive Bedienung

Das Update stärkt die Nutzung des erweiterten MBUX-Sprachassistenten. Fahrzeugfunktionen lassen sich noch umfassender und freihändig steuern, was die Interaktion mit dem Auto erleichtert und den Komfort steigert. Quelle: Mercedes-Benz