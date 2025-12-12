meplan und Messe München starten Weihnachts-Charity

woodï.xmas tree unterstützt das Kinderhaus AtemReich

Mit einer besonderen Weihnachtsaktion setzen die meplan und die Messe München in diesem Jahr ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und nachhaltiges Wirtschaften. Gemeinsam mit der Initiative Santa Saves Trees entstand der woodï.xmas tree – ein ressourcenschonend produzierter Weihnachtsbaum, der soziale Wirkung mit Umweltbewusstsein verbindet.

Im Mittelpunkt der Aktion steht die Unterstützung des Münchner Kinderhauses AtemReich. Die Einrichtung bietet schwerstkranken Kindern ein Zuhause, die dauerhaft auf Beatmung angewiesen sind. Für jeden erworbenen „Santa Saves Tree“ fließt ein Anteil direkt an das Kinderhaus – zusätzlich sind auch Spenden ohne Baumkauf möglich. So trägt jedes Engagement dazu bei, medizinische Versorgung, Betreuung und Lebensqualität der Kinder nachhaltig zu stärken.

Die „Bäume“ der woodï.xmas tree Aktion bestehen symbolisch aus wiederverwerteten woodï.2life-Material von meplan – echte Bäume müssen dafür nicht gefällt werden. Das Konzept ist Teil der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, das mit dem modularen, kreislauffähigen woodï-System bereits neue Standards in der Messeraumgestaltung setzt.

Die Umsetzung des woodï.xmas tree erfolgte gemeinsam mit Partnern aus dem sogenannten „woodï.versum“: der Schreinerei Georg Kleiber, der Rudolf Lang GmbH & Co. KG, Ambright GmbH, Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH sowie Santa Saves Trees. Sie alle tragen dazu bei, dass ausgediente Materialien sinnvoll weitergenutzt und soziale Projekte sichtbar unterstützt werden.

Mit der Aktion möchten meplan und die Messe München zeigen, wie ökologische Verantwortung und gesellschaftlicher Mehrwert Hand in Hand gehen können – gerade in der Adventszeit. Das Ziel: Weihnachten zu einem Fest zu machen, das nicht nur Freude schenkt, sondern Zukunft.

Unterstützungen und Baumkäufe sind via Link möglich: https://lnkd.in/dZm9D7-p

meplan GmbH

Die meplan GmbH mit Sitz in München ist eine führende Agentur für Markenräume und Messebau. Das Unternehmen entwickelt ganzheitliche Konzepte, die Marken erlebbar machen – vor Ort und digital. Mit einem interdisziplinären Team aus Architektur, Design, Technik und Projektmanagement schafft meplan Touchpoints und setzt neue Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design und ESG. Als nach ISO 20121:2024 zertifiziertes Unternehmen verfolgt sie das Ziel, ressourcenschonendes Ausstellen für alle Beteiligten einfach umsetzbar zu machen.

Am Messesee 2

81829 München

Ansprechpartner: Florian Geiger

Email: florian.geiger@meplan.de

Tel.: +49 89 540 267 980

Internet: www.meplan.com