meplan liefert effiziente, flexible und nachhaltige Standlösung

Circular Fusion setzt neue Standards für Messekunden

Nach woodï und NEXT CIRCULAR geht die Agentur für Markenräume und Messebau meplan noch einen Schritt weiter in der Umsetzung zirkulärer Messebauprinzipien und präsentiert jetzt mit Circular Fusion ein neues zukunftsweisendes Konzept. Mit der Markteinführung von „Circular Fusion“ als effiziente, flexible und nachhaltige Standlösung ist eine Zeit-, Kosten- und Materialeinsparung für Aussteller verbunden.

Circular Fusion sorgt für einen reibungslosen Messeablauf und liefert mit seiner Zirkularität einen zusätzlichen Mehrwert. Die neue Standlösung ist für die bevorstehenden Messen EXPO REAL und productronica 2025 buchbar.

Die vorkonfigurierte Standlösung kann schnell und unkompliziert umgesetzt werden, ist ideal für enge Zeitpläne und punktet damit bei ihrer Zielgruppe mit Effizienz und Flexibilität. Die wiederverwendbaren Bauteile senken zudem die Produktions- und Logistikkosten. Ebenso überzeugt Circular Fusion in Design und Qualität aufgrund einer hohen Gestaltungs- und Ausstattungsqualität bei gleichzeitig reduzierten Planungsprozessen.

Pluspunkte sammelt das neue Konzept auch im Hinblick auf seine Zirkularität. Ein konsequent verfolgter Zero-Waste-Ansatz, gelebte Kreislaufwirtschaft und der Einsatz geprüfter, langlebiger Komponenten sind die Nachhaltigkeitsmerkmale des neuen Konzepts.

Im Mittelpunkt steht dabei die durchgängige Vermeidung von Abfall durch eine konsequente Mehrfachnutzung aller Materialien.

Ein zentraler Bestandteil des neuen Konzepts ist die Kreislauffähigkeit der Materialien. Zum Einsatz kommen nur ausgewählte Produkte, die am Ende ihrer Verwendung auf den Messeständen wieder zum Hersteller zurückgehen und weiterverarbeitet beziehungsweise recycelt werden. Aktuell verfügt die Agentur über 25 geprüfte und einsatzfähige Materialien.

Am Ende des Angebots erhält jeder Circular-Fusion-Stand einen Flow-Wert als CO₂-Äquivalent. Damit erhalten Kunden einen Überblick darüber, wie viel CO₂ ihr Stand verursacht.

meplan hat es sich zum Ziel gesetzt, den Ressourcenverbrauch bei Messen auf ein Minimum zu reduzieren und das Ausstellen gleichzeitig so einfach und nachhaltig wie nie zuvor zu gestalten. Unter dem Leitgedanken „Simplify Exhibiting“ entwickelt das Unternehmen modulare und zirkuläre Touchpoints, die ein flexibles und ressourcenschonendes Messeerlebnis ermöglichen.

meplan GmbH

Die meplan GmbH mit Sitz in München ist eine führende Agentur für Markenräume und Messebau. Das Unternehmen entwickelt ganzheitliche Konzepte, die Marken erlebbar machen – vor Ort und digital. Mit einem interdisziplinären Team aus Architektur, Design, Technik und Projektmanagement schafft meplan Touchpoints und setzt neue Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design und ESG. Als nach ISO 20121:2024 zertifiziertes Unternehmen verfolgt sie das Ziel, ressourcenschonendes Ausstellen für alle Beteiligten einfach umsetzbar zu machen.

meplan GmbH

Am Messesee 2

81829 München

Ansprechpartner: Florian Geiger

Email: florian.geiger@meplan.de

Tel.: +49 89 540 267 980

Internet: www.meplan.com