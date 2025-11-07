meplan inszeniert Tadano und Manitou auf der ConExpo 2026 in Las Vegas

meplan realisiert zwei Großprojekte auf der internationalen Leitmesse

meplan, führende Agentur für Markenräume und Messebau aus München, betreut bereits seit 2011 Aussteller auf der ConExpo in Las Vegas – sowohl in den Messehallen als auch auf dem Freigelände – und hat bereits Projekte für Liebherr, TII Sales, Bobcat und Kongsberg realisiert. Auf der internationalen Leitmesse für Baumaschinen inszeniert meplan 2026 gleich zwei renommierte Hersteller: Tadano und Manitou Group.

Tadano zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Kran- und Hebetechnik. Das japanische Unternehmen beschäftigt über 4.600 Mitarbeitende und ist mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern vertreten – auch in Deutschland. Für Tadano realisierte meplan bereits auf der bauma 2025 den Markenraum auf dem Außengelände. Hier war die Aufteilung der Präsentationsfläche besonders herausfordernd: Aufgrund der Größe des Projekts musste Tadano zwei getrennte Flächen auf dem Freigelände buchen, die durch den Hauptbesucherweg getrennt waren. meplan löste diese Aufgabe mit einem spektakulären Konzept: Zwei Gebäude wurden auf getrennten Grundstücken platziert und durch eine Brücke verbunden. So führte der Hauptbesucherweg direkt auf das markante Tadano-Logo zu, begleitet von einer beeindruckenden Fernsicht und einer außergewöhnlichen Markenpräsenz.

Nach dieser erfolgreichen Premiere übernimmt meplan nun zur kommenden ConExpo in Las Vegas das Designkonzept, die Machbarkeitsstudie, die Wegeführung sowie die Beratung zu nachhaltigen und zirkulären Materialien. Zum Einsatz kommt dabei das eigene Messedesignkonzept woodï und meplan-Wände, mit dem bereits rund 60 Prozent CO₂-Emissionen eingespart werden konnten. Zudem verantwortet meplan das Projektmanagement und die komplette Realisierung.

Auch mit der Manitou Group, die die Marken Manitou und GEHL vertritt, verbindet meplan eine langjährige Zusammenarbeit. Das französische Unternehmen ist auf die Herstellung von Teleskopladern und Fördergeräten aller Art, Erdbewegungsmaschinen, Gabelstaplern, Arbeitsbühnen und Spezialmaschinen für Bau, Industrie und Landwirtschaft spezialisiert. Mit über 60 Jahren Erfahrung, zehn Produktionsstätten in Europa, den USA und Indien sowie sieben Ersatzteillogistikzentren in 140 Ländern zählen Manitou und GEHL zu den globalen Marktführern seiner Branche. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der bauma 2022 konnte meplan den Kunden über einen Pitch für die ConExpo 2026 erneut überzeugen.

Die internationale Ausschreibung startete Anfang Januar, die Entscheidung fiel Ende April – zugunsten von meplan. Ausschlaggebend waren das innovative Design, ein überzeugendes Konzept sowie die internationale Projekterfahrung des Münchner Unternehmens. Vor Ort präsentierte meplan eine erweiterte digitale Plattform, die eine vertiefte Designanalyse und -optimierung ermöglichte.

Im Ergebnis wird meplan für die Manitou Group das Designkonzept für den Markenraum verantworten, den Kunden bei Bestellungen und Abstimmungen mit dem Veranstalter unterstützen, Trends und Anforderungen des US-Marktes einfließen lassen sowie die Koordination der Logistik zwischen Standbau, Lieferung der Exponate und die Projekt- und Bauleitung vor Ort übernehmen. „Es ist spannend, auf diesem internationalen Terrain für unsere Kunden aktiv zu werden. Sie vertrauen uns seit Jahren, und wir können sie auf Augenhöhe beraten und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Dabei können wir immer wieder innovative Lösungen und digitale Interaktionen direkt mit unseren Kunden umsetzen“, erklärt Florian Geiger, Head of Sales and Marketing Department von meplan.

Die meplan GmbH mit Sitz in München ist eine führende Agentur für Markenräume und Messebau. Das Unternehmen entwickelt ganzheitliche Konzepte, die Marken erlebbar machen – vor Ort und digital. Mit einem interdisziplinären Team aus Architektur, Design, Technik und Projektmanagement schafft meplan Touchpoints und setzt neue Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design und ESG. Als nach ISO 20121:2024 zertifiziertes Unternehmen verfolgt sie das Ziel, ressourcenschonendes Ausstellen für alle Beteiligten einfach umsetzbar zu machen.

