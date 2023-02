Menstruation ohne Rebellion: So begleitest du dein Kind problemlos durch die Pubertät!

In Afrika verläuft die Pubertät anders als in Europa. In Europa wird die Pubertät häufig als eine Zeit dargestellt, in der die Heranwachsenden rebellieren und gegen die Eltern sind. Dahingegen verhält es sich in Afrika anders. Dort sind die Kinder weniger aufmüpfig und renitent. Es wird gar nicht als etwas Negatives thematisiert. Stattdessen werden Mädchen und Jungen begleitet, ihren Körpern besser kennenzulernen und diesen zu verstehen. So ist es zu mindestens noch in traditionellen Gesellschaften, in denen die westliche Kultur noch nicht angekommen ist.

Eltern müssen ihre Kinder durch die körperlichen Veränderungen zu begleiten und sie dabei zu unterstützen. Dafür ist es wichtig, dass sie die biologischen Vorgänge gut verstehen. So können Eltern ihren Kindern erklären, was mit deren Körpern passiert und Verständnis aufbringen. Lerne, was während der Pubertät mit dem Körper passiert!