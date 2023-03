Menschen sind teuflischer als Satan selbst!

Er wendete sich zuerst von Gott ab, um dann einen Pakt mit dem Teufel einzugehen und Satan ermöglichte ihm ein tolles Leben, voller Freude, Reichtum, Glück und das Wichtigste für Bitam: ein Kind. Bitam genießt dieses Leben in vollen Zügen, bis zu dem Punkt, an dem Satan schließlich die Gegenleistung für alles einfordert: Bitam soll ihm seinen Sohn, Kribi, der ihm alles bedeutet, ohne wenn und aber überreichen. Da er das aber nicht übers Herz bringt, wendet er sich erneut Gott zu und fleht ihn an, ihm zu helfen…

In diesem Beitrag sehen wir, anhand eines Auszugs des Romans (Kapitel 19), was negative Charaktereigenschaften aus einem Menschen machen und wozu, vor allem die Sturköpfigkeit, uns bringt.