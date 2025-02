Mehr Transparenz und Qualität: Catella Investment Management GmbH setzt auf digitales Mängelmanagement

Groß-Bieberau, 18.02.2025. Catella Investment Management (CIM). Bereits Anfang 2022 implementierte der Investmentmanager die digitale Mängelmanagementlösung MMS. Seitdem profitiert CIM von erhöhter Rechtssicherheit sowie einer spürbaren Erleichterung der Arbeitsprozesse für alle Beteiligten. „Wir weiten die Einsatzbereiche der Software MMS laufend aus – perspektivisch soll die Lösung alle Geschäftsprozesse im Unternehmen begleiten“, sagt Fabian Duwe, Head of Asset Management bei CIM.

Mit MMS kann CIM deutschlandweit und über verschiedene Dienstleister hinweg Mängel verwalten. Die Software schafft vollständige Transparenz und stellt sicher, dass alle Beteiligten stets auf demselben Informationsstand sind, ohne zusätzlichen Aufwand. Alle Daten sind juristisch abgesichert und zentral abrufbar. Die Analyse und Auswertung der Daten an einem Ort spart Zeit und gewährleistet hohe Qualität. Das digitale Mängelmanagement sorgt für einen sicheren Prozess zur Meldung von Gewährleistungsmängeln und eine automatisierte Fristen- und Aufgabenverwaltung. Die grafische Verortung von Mängeln erleichtert die Arbeit. CIM behält die Datenhoheit über seine Liegenschaften, selbst bei einem Wechsel der Hausverwaltung. Individuelle Anpassungen wie eine E-Post-Funktion, die Mängelmeldungen auch auf dem Postweg versendet, erhöhen die Effizienz und die Rechtssicherheit.

Zuvor war das Mängelmanagement bei CIM mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Ohne zentrale Software entstanden Medienbrüche; viele Prozesse gestalteten sich zeitaufwendig. Die verschiedenen Hausverwaltungen nutzten unterschiedliche Einzellösungen, die dem Investmentmanager keinen direkten Zugang ermöglichten. Informationen lagen teilweise lückenhaft vor, was zu ineffizienten Abläufen führte. Mit der Einführung der MMS-Software konnte CIM die Mängelverwaltung deutlich verbessern. Die Prozesse sind transparenter und schneller Alle Beteiligten profitieren nun von der zentralen Lösung, die eine nahtlose Kommunikation und effiziente Verwaltung ermöglicht. Die hohe Qualität der Mangelanzeigen sorgt zudem für eine raschere Bearbeitung.

MMS ist die Softwarelösung für das Mangel- und Gewährleistungsmanagement sowie für das Instandsetzungs- und Wartungsmanagement von Gebäuden. Mit dem durch die ProFM Facility & Project Management GmbH entwickelten Tool lassen sich Mängel und Probleme in Gebäuden oder Anlagen aufnehmen, dokumentieren und anzeigen. Zudem begleitet MMS automatisiert und bestmöglich rechtssicher durch den gesamten Prozess der Mängelbeseitigung. Insbesondere in der Gewährleistungsphase demonstriert das System seine herausragenden Stärken: Dank MMS lassen sich erkannte Mängel effizienter und fehlerfrei dokumentieren, was eine zuverlässigere Durchsetzung von Ansprüchen ermöglicht. Wie keine vergleichbare Softwarelösung minimiert das Tool Risiken wie Verfahrensfehler, verpasste Fristen oder unvollständige Mängelanmeldungen, die letztlich die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen beeinträchtigen können. Durch die Verwaltung von Mängeln über den gesamten Prozess von der Erfassung bis zur Behebung, trägt MMS dazu bei, die Effizienz im Facility Management zu steigern und Instandhaltungsprozesse zu optimieren.

Weitere Informationen:

maengelmanagement-software.de

www.profm-gmbh.de

ProFM Facility & Project Management GmbH

Die ProFM Facility & Project Management GmbH ist ein unabhängiges Beratungshaus für ganzheitliches Facility- und Immobilienmanagement. Ein qualitativ hochwertiges Real Estate Projektmanagement und die umfassende Optimierung neuer sowie bestehender Immobilien und ihrer Komponenten stehen im Mittelpunkt der Beratung. ProFM unterstützt ihre Kunden bei der Identifikation, Analyse und Bewertung von Schwachstellen und leitet geeignete Umsetzungsmaßnahmen ab. Die langjährige Erfahrung der ProFM-Berater ebnet Immobilienbetreibern und Eigentümern den Weg zu einer effizienten Bewirtschaftung ihrer Anlagen – von der Planungs- bis zur Betriebsphase. Daneben gehen aus der ProFM immer wieder auch innovative Lösungen hervor, wie das Mängelmanagementsystem MMS und die BAScloud. MMS ist ein digitales Tool zur effizienten Administration von Mängeln. Die BAScloud sammelt liegenschaftsübergreifend Gebäudedaten, speichert sie zentral in einer privaten Cloud, bereitet sie auf und stellt sie standardisiert weiterführenden Diensten zur Verfügung. www.profm-gmbh.de

