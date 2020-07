Mehr Sicherheit beim Duschen mit hansgrohe

So wird Duschen zum sicheren Kinderspiel

Entspannung und Spaß mit Kindern im Badezimmer sind nicht immer leicht, denn vor kleinen Entdeckerhänden ist nichts sicher – sei es beim Duschen oder Baden. Das wissen auch die Experten von hansgrohe und nehmen Ihnen dank neuster Technologien die Sorge um Ihre Liebsten.

Wir verraten, warum hansgrohe Croma E Showerpipes die optimale Lösung für das moderne Familienbad sind und dank welcher Innovationen sie ein sorgenfreies Plantschen von Klein und Groß ermöglichen.

Mehr Sicherheit beim Duschen und Baden

hansgrohe Croma E Duschsysteme vereinen Kopfbrause, Handbrause und Thermostat. Damit finden Sie alles für ein unvergessliches Duscherlebnis in einem Produkt vereint. Optisch begeistern sie mit ihrer großen Kopfbrause im SoftCube Design. Die abgerundeten Kanten folgen aktuellen Trends und integrieren sich problemlos in jedes Badambiente. Doch auch funktionell überzeugen die Showerpipes auf ganzer Linie – insbesondere dann, wenn es um die Sicherheit und den Schutz vor heißen Temperaturen geht.

CoolContact verhindert ein Aufheizen des Thermostatgehäuses

Mit dem hansgrohe CoolContact Verbrühschutz sind neugierige Entdeckerhände geschützt, und auch bei unsicherem Tasten nach den Reglern lauert keine Gefahr. Denn dank der innovativen Sicherheitstechnologie wird das kalte Wasser, das aus der Leitung ins Thermostat strömt, gezielt an die Oberfläche gelenkt. So bleibt das Gehäuse außen stets angenehm kühl. Das heiße Wasser kommt gar nicht erst in dessen Nähe. So kann sich jeder in der Familie in Dusche und Wanne unbeschwert bewegen.

Möglich ist dies durch eine kontrollierte Kaltwasserführung. Das einströmende kalte Wasser wird im Grundkörper des Thermostats so geführt, dass es unmittelbar hinter der kompletten Front- und Oberseite vorbei strömt. Es fließt von rechts nach links – in Richtung Thermostatkartusche. Das heiße Wasser wird vom Wandanschluss direkt und ohne Umwege in die Kartusche geleitet. Das Mischwasser fließt, umgeben von kaltem Wasser, aus der Kartusche heraus, nach rechts zum Auslauf. Und zwar an der Rück- und Unterseite vorbei.

SafetyStop schützt vor heißem Wasser

Nicht nur ein heißer Armaturenkörper kann eine Gefahr für Kinder darstellen. Auch heißes Wasser kann zu einer bösen Überraschung werden. Um Ihnen auch hier mehr Sorgenfreiheit zu geben, befindet sich am Griff der hansgrohe Croma E Thermostate eine SafetyStop-Einstellung. Die einstellbare Temperaturbegrenzung verhindert, dass das Wasser unerwartet heiß aus der Brause kommt und sich Kinder daran verbrühen.

Entdecken auch Sie die Vorteile der designstarken hansgrohe Crome E Showerpipes und genießen Sie sorgenfreie Dusch- und Bademomente für die gesamte Familie.

Bildquelle: @hansgrohe