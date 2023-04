Mehr Platz für Ideen: Selfstorage & Co-Working Dortmund

storemore eröffnet neue Selfstorage- und Co-Working-Spaces in Dortmund

Dortmund, 11. April 2023 | Der Premiumanbieter der Selfstorage-Branche, storemore, erweitert sein Filialnetzwerk um einen weiteren Standort in Dortmund. Die neue Filiale wird im September 2023 ihre Türen öffnen und bietet neben Selfstorage-Lösungen auch moderne Co-Working-Spaces.

Selfstorage zu Ende gedacht | storemore legt großen Wert auf flexible Mietoptionen, um den Kunden das Leben zu erleichtern. Anders als bei traditionellen Selfstorage-Häusern gibt es bei storemore keine Mindestmietdauer und keine Kündigungsfrist. Kunden haben die Möglichkeit jederzeit zu kündigen, es gibt keine versteckten Kosten. Eine Lagerbox wird online oder im Shop gebucht. Den Zugang zum eigenen Lagerabteil erhält der Kunde per App aufs Smartphone. Dadurch gelangt man zu jeder Zeit ins Gebäude und zur eigenen Lagerbox. Diese digitalisierte Flexibilität bietet den storemore-Kunden ein neues Maß an Freiheit und ermöglicht es ihnen, ihre Gegenstände so lange zu lagern, wie sie es benötigen. „Wir freuen uns, unsere innovative Selfstorage-Lösung den Menschen in Dortmund und Umgebung anzubieten. Der Standort bietet uns ideale Voraussetzungen, um unseren Kunden ein modernes und flexibles Selfstorage-Konzept zu bieten und sie bei ihren individuellen Anforderungen zu unterstützen“, so Janine Krakow, Geschäftsführerin von storemore.

Höchste Sicherheitsstandards | storemore setzt auf höchste Sicherheitsstandards. Alle Lagerräume und Lagerboxen sind sauber und trocken, zusätzlich rund um die Uhr videoüberwacht und durch moderne Zugangskontrollen gesichert. Auch die Co-Working-Spaces werden über die gleichen Sicherheitsstandards verfügen.

Co-Working für Dortmund | Die neuen Co-Working-Spaces bieten zukünftige Arbeitsplätze für Geschäftsleute und Unternehmer, die ein Büro benötigen, ohne sich langfristig binden zu müssen. „In den Co-Working-Spaces unserer neuen Filiale in Dortmund kommen Menschen aus verschiedenen Branchen und Bereichen zusammen, um Ideen auszutauschen, voneinander zu lernen und sich zu vernetzen. Wir sind überzeugt, dass der Austausch von Know-how und Erfahrungen in einer offenen und kreativen Umgebung für alle Beteiligten bereichernd ist und freuen uns darauf, unseren Kunden diesen zusätzlichen Raum für Inspiration und Kollaboration zu bieten.“, so Krakow. Die Co-Working-Spaces sind voll ausgestattet und bieten moderne Technologien wie kostenloses WLAN, Drucker und Scanner.

storemore setzt damit auf eine moderne und flexible Arbeitsweise und ermöglicht es Kunden, ihre Sachen und ihre Arbeit unter optimalen Bedingungen aufzubewahren.

