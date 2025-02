Warum Mehlwürmer?

Mehlwürmer in der EU – Heuchelei und Aufschrei

Warum Mehlwürmer das bessere Superfood sind

Die harten Fakten: Nährwerte von Mehlwürmern

Warum essen Afrikaner Insekten – und wir nicht?

Fazit: Esst eure verdammten Mehlwürmer!

Insekten als Nahrungsmittel gewinnen weltweit an Bedeutung, doch während andere Kulturen sie als wertvolle Proteinquelle schätzen, ist die Empörung in Europa groß. Mehlwürmer sind nun in der EU als Lebensmittel zugelassen – und plötzlich fühlt sich jeder betrogen. Doch warum stören uns Mehlwürmer im Brot, während wir bedenkenlos Schildläuse in unserer roten Limonade und tierische Gelatine in unseren Gummibärchen akzeptieren? Es wird Zeit, die absurde Doppelmoral unserer Ernährung zu hinterfragen.Seit Kurzem dürfen Mehlwürmer offiziell als Pulver in Produkten wie Brot, Nudeln oder Riegeln verarbeitet werden ( ZDF ). Die Nährwerte sind überragend, der ökologische Fußabdruck minimal. Trotzdem empören sich viele Verbraucher – als hätten sie noch nie versehentlich eine Fliege eingeatmet oder Karminrot konsumiert, das aus zermalmten Schildläusen gewonnen wird. Die Diskussion zeigt: Unser Ekel ist selektiv und kulturell geprägt. Warum wird akzeptiert, dass Fertigprodukte voller ungesunder Zusatzstoffe stecken, aber ein nahrhaftes Insektenprotein plötzlich ein Skandal ist? Während Afrika, Asien und Lateinamerika Insekten als alltägliche und nachhaltige Nahrung nutzen, verharren wir in unseren westlichen Essensdogmen ( Tagesschau ).Wer glaubt, dass Fleisch der unangefochtene König der Proteine ist, sollte sich die Zahlen ansehen:Während wir Insekten als „eklig“ abtun, gehören sie in vielen afrikanischen Ländern seit Jahrhunderten zur Küche – und das aus gutem Grund. Sie sind:Aber nicht nur Insekten – die afrikanische Küche bietet viele Alternativen, die hierzulande als „undenkbar“ gelten, obwohl sie gesundheitlich immense Vorteile haben:Was wir als „eklig“ ablehnen, ist in Wahrheit oft gesünder und umweltfreundlicher als das, was wir bedenkenlos konsumieren. Der wahre Skandal ist also nicht der Mehlwurm in der Pasta, sondern die Ignoranz gegenüber besseren Ernährungsformen ( Zirpinsects ).Die Empörung über Insekten in Lebensmitteln ist scheinheilig. Wir schlucken unbewusst tierische Zusatzstoffe in fast allem, aber wenn es um einen nachhaltigen, gesunden und transparenten Proteinersatz geht, regen wir uns plötzlich auf? Es wird Zeit, unsere Doppelmoral abzulegen und die Ernährung der Zukunft zu akzeptieren.