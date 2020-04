MCM Investor Management AG: Kaufpreisentwicklung von Immobilien in Deutschland

Wo Immobilien in Deutschland teuer und günstig sind. Die MCM Investor Management AG liefert die aktuelle Kaufpreisentwicklung.

Magdeburg, 07.04.2020. „Die Deutschen lieben Betongold. Daran hat sich in den vergangenen zehn Jahren nichts geändert. Im Gegenteil: Immobilien werden stetig beliebter und das spiegelt sich auch in den Kaufpreisentwicklungen wider. Niedrige Bauzinsen und eine hohe Nachfrage sind zwei Gründe dafür“, erklären die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg und beziehen sich dabei auf den „Wohnatlas 2020“, der jedes Jahr von der Deutschen Postbank AG veröffentlicht wird. Demnach kannten die Kaufpreise für Immobilien im vergangenen Jahr nur eine Richtung – nach oben. In 90 Prozent der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte stiegen die Immobilienpreise.

Am gestrigen Montag wurde die Studie veröffentlicht. Diese liefert einen Marktüberblick über die Quadratmeterpreise für Bestandsimmobilien im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2018. Der Wohnatlas erscheint jedes Jahr und beinhaltet eine mehrteilige Studienreihe, welche verschiedene Aspekte des deutschen Immobilienmarktes untersucht. „Die wichtigsten Preistreiber am deutschen Immobilienmarkt sind auch 2019 die historisch niedrigen Zinsen sowie eine hohe Nachfrage bei niedrigen Zinsen. Eine Trendwende ist in den meisten Regionen hierzulande nicht zu erwarten“, kommentiert die MCM Investor Management AG aus Magdeburg die Studie.

Dies gilt natürlich insbesondere für die „Top 7“-Städte. München ist wie in den Vorjahren Spitzenreiter, auf dem zweiten Platz und dritten Platz befinden sich Frankfurt am Main und Hamburg. So stiegen die Quadratmeterpreise um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der bayerischen Hauptstadt liegt der Durchschnittswert für den Kauf von Eigentumswohnungen in Bestandsbauten bei 8.079 Euro pro Quadratmeter. Den höchsten Preisanstieg verzeichnete Frankfurt am Main mit 5.687 Euro pro Quadratmeter. In München und Stuttgart hingegen sind Neubauten am teuersten. „Den höchsten Preisanstieg beim Neubau verzeichnete Leipzig. Ostdeutschlands Immobilienmarkt boomt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Daher sind Investitionen hier in den kommenden Jahren ratsam“, so die MCM Investor Management AG abschließend.