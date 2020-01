Mauerwerkstag Stuttgart 2020

Hightech-Produkt „Ziegel“ – die intelligente Lösung für den modernen Städtebau

Die zentrale Aufgabe im mehrgeschossigen Wohnungsbau lautet: gut, sicher und bezahlbar zu bauen. Ein hervorragender Baustoff für diese Herausforderung ist der moderne Mauerziegel. Seine Wirtschaftlichkeit, Wertbeständigkeit, Langlebigkeit sowie die herausragenden Wärme-, Brand- und Schallschutzeigenschaften haben den Ziegel zum führenden Baustoff im Wohnungsbau gemacht. Mittlerweile hat er sich zu einem Hightech-Produkt entwickelt, welches intelligente Lösungen für den modernen Städtebau bietet. Dies demonstriert die Akademie der Ingenieure zusammen mit den Ziegelwerken aus Baden-Württemberg bei einem gemeinsamen Mauerwerkstag in Stuttgart.

Eckdaten der Veranstaltung:

Datum: 10. März 2020

Zeit: 10:00 – 16:30 Uhr

Ort: Festhalle Denkendorf, Mühlhaldenstraße 111, 73770 Denkendorf

Teilnahmegebühr: 95 EUR (Studenten kostenfrei)

Anerkennung: Als Fortbildungsveranstaltung von den Architekten- und Ingenieurkammern sowie der dena anerkannt!

In kompakter Form werden Themen diskutiert, die für Architekten, Planer, Tragwerksplaner und Verarbeiter in der Praxis relevant sind.

Renommierte Referenten beleuchten im Rahmen dieser kompakten Veranstaltung aktuelle Entwicklungen. Durch den hohen Praxisbezug bietet der Tag vielfältige Anknüpfungspunkte für Diskussionen und fachlichen Austausch.

Die Themen der Experten:

> Robuste Architektur – Low Tech

Prof. Thomas Auer (Professor für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen der TU München)

> Architekt Low Tech | best practice

Prof. Gerd Jäger (be – baumschlager eberle, Berlin)

> Von der EnEV und dem EEWärmeG zum Gebäudeenergiegesetz

Dipl.-Ing. Arch. Stefan Horschler (Büro für Bauphysik, Architekt)

> Neuerungen der KfW-Förderung

Dipl.-Ing. Rainer Feldmann (Bauingenieur, KfW-Sachverständiger)

> Erhöhter Schallschutz mit Ziegelmauerwerk im Mehrgeschossbau

Dipl.-Ing. Kai Naumann (Bundesverband Dt. Ziegelindustrie, Leiter Abteilung Bauphysik)

In den Pausen erwartet Sie in der angrenzenden Fachausstellung eine Live-Demonstration der neuen Planungssoftware „Wärmebrückentool“, sowie Informationen und Angebote von den Unternehmen Maxit, Beck + Heun und Würth.

In einem abschließendem „Get-Together“ können die Eindrücke des Tages diskutiert und neue Kontakte geknüpft werden.

Link zur Anmeldung

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.