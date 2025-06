Matcha stilvoll verpackt – Premium-Teedosen für höchste Ansprüche

Matcha ist mehr als nur Tee – es ist ein Ritual, ein Lebensgefühl und ein Symbol für Qualität und Achtsamkeit. Ebenso durchdacht und hochwertig sollte auch seine Verpackung sein.

Unsere Matcha-Teedosen vereinen modernes Design, funktionale Perfektion und maximale Aromafrische in einer exklusiven Form.

Ob als stilvolle Markenverpackung, für den hochwertigen Einzelhandel oder als besonderes Kundenprodukt: Unsere Dosen setzen den edlen Inhalt perfekt in Szene. Sie schützen das empfindliche Matcha-Pulver zuverlässig vor Licht, Luft und Feuchtigkeit – für langanhaltende Frische und volles Aroma.

Eleganz trifft Funktionalität

Unsere Matcha-Dosen sind nicht nur optisch ein Highlight – sie wurden speziell für die Anforderungen von Matcha-Tee entwickelt:

Die gezeigten Motive sind exklusive Kundenanfertigungen, die wir in enger Zusammenarbeit mit Teemanufakturen und Feinkostmarken realisiert haben. Jedes Design ist ein Ausdruck von Qualität, Markenidentität und kreativer Gestaltung.

Für alle, die eigene Produkte entwickeln möchten, bieten wir die Dosen auch blanko in unserem Onlineshop an – sofort ab Lager lieferbar.

Darüber hinaus ist eine individuelle Produktion bereits ab 1.000 Stück mit Prägung auf der blanken Dose möglich. Ab 2.000 Stück bieten wir Ihnen eine vollflächige Bedruckung nach Wunsch an – perfekt für Ihr Private Label, Handelsmarken oder Sondereditionen.

Für Marken, Händler und Profis

Unsere Dosen sind besonders beliebt bei:

Als Dosenprofi mit langjähriger Erfahrung beraten wir Sie persönlich zu Materialien, Veredelungen und Produktionsmöglichkeiten – vom ersten Entwurf bis zur fertigen Dose.

Jetzt hochwertige Matcha-Dosen entdecken – blanko im Shop oder individuell produziert

Mehr Infos und Bestellungen unter

Individuelle Anfragen willkommen – wir beraten Sie gern! Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@adv-pax.de oder rufen uns an unter 0049 7123 38007 0.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Link zur Originalmeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/matcha-stilvoll-verpackt-%E2%80%93-premium-teedosen-fuer-hoechste-ansprueche-23-06-2025.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

