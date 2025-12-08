Marathon der Nächstenliebe setzt Zeichen für Solidarität

„Marathon der Nächstenliebe“ setzt erneut ein starkes Zeichen – Prominente Unterstützung und bewegende Momente auf dem Hillmannplatz

Mit einer berührenden Mischung aus Wertschätzung, Musik und solidarischem Engagement fand am 6. Dezember 2025 der diesjährige Marathon der Nächstenliebe auf dem Bremer Hillmannplatz statt. Mehr als 200 Gäste besuchten das Weihnachtsfest unter freiem Himmel, das von Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V. organisiert wurde. Erneut waren Unterstützer zusammengekommen und schenkten wohnungslosen sowie sozial benachteiligten Menschen einen Tag voller Wärme, Begegnung, Aufmerksamkeit und Nächstenliebe.

Auch in diesem Jahr wurde die Veranstaltung von Persönlichkeiten aus Sport, Musik und Politik begleitet. So waren Rigobert Gruber, ehemaliger Werder-Bremen-Profi und Schirmherr des Marathons der Nächstenliebe für den Standort Bremen, sowie Björn Schierenbeck, ebenfalls Ex-Profi von Werder Bremen, vor Ort und unterstützten die Aktion persönlich.

Politisch wurde das Event durch zwei Grußworte begleitet. Dr. Wiebke Winter (CDU), stellte den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt und Elombo Bolayela (SPD) würdigte die kontinuierliche Arbeit des Vereins als „unverzichtbaren Beitrag zur Menschlichkeit in Bremen“.

Musikalisch bot der Marathon der Nächstenliebe Programm, das das Publikum begeisterte und zugleich emotional berührte. Big Greg, Frontmann und ehemaliges Mitglied von der Welthitband „Eruption“, die internationale Erfolge mit Millionen verkaufter Schallplatten feierte, brachte mit seinen mitreißenden Sounds echte Bühnenenergie auf den Platz.

Auch Selin Atici, bekannt aus „The Voice of Germany“, überzeugte sowohl gesanglich als auch selbst begleitet mit Gitarre mit ihrer einfühlsamen Stimme und berührte das Publikum mit persönlichen Worten an die Gäste.

Vereinsvorstand und Projektinitiator Martin Rietsch aka 2schneidig setzte mit seinen Songs ein starkes Zeichen für Respekt, Vielfalt, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Unter anderem präsentierte er seinen Titel „Goldstaub“, eine Singleauskopplung aus dem gleichnamigen Album, das 2026 erscheinen wird.

Neben dem Bühnenprogramm standen vor allem die Gäste im Mittelpunkt – die „VIPs des Tages“. Sie wurden auf dem Hillmannplatz mit warmem Essen, Getränken, persönlichen Gesprächen, Musik und Weihnachtspäckchen beschenkt.

Organisator Martin Rietsch betont die Bedeutung echter Zuwendung: „Der Marathon in der Nächstenliebe steht für bewusstes Hinschauen und Helfen und dafür, ein tolles Bühnenprogramm zu bieten. Ein herzlicher Dank gilt allen Unterstützern sowie allen Engagierten, die dieses Event begleitet und möglich gemacht haben.“

Der Marathon der Nächstenliebe bleibt damit fester Bestandteil des Bremer Advents und ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Menschlichkeit und Solidarität auch in herausfordernden Zeiten nicht an Bedeutung verlieren.