Mann wandert nach Berlin, um mit Entscheidungsträgern über CO2-Abbau zu sprechen

Die Herausforderung seines Lebens für einen ehemaligen Coca-Cola-Manager seinen Co2-Fußabdruck umzukehren

Der jüngste IPCC-Bericht besagt, dass es keine Möglichkeit gibt, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ohne den bereits in unserer Atmosphäre vorhandenen Kohlenstoff zu beseitigen. Natürliche Lösungen allein werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Die technischen Lösungen zur Beseitigung von Kohlenstoff müssen gleichzeitig radikal erweitert werden. Warum wird über die Beseitigung von Kohlenstoff dann so wenig gesprochen?

Ein Mann ist auf dem Weg, das zu ändern. Craig Cohon, ein 59-jähriger Kanadier, hat sich mit der globalen Jugendbewegung ReEarth Initiative zusammengetan, um eine neue globale Diskussion über die Kohlenstoffentfernung anzustoßen.

Craig hat nicht nur seinen Rentenfonds in Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung investiert, sondern läuft auch von London über 82 Städte und Gemeinden nach Istanbul, um das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen. Unterwegs spricht er mit Bürgermeister*innen, Geschäftsführer*innen, Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen und politischen Entscheidungsträger*innen über die Chancen und Herausforderungen der Kohlenstoffentfernung.

Die „walk it back“-Tour

Der kanadische Unternehmer verließ London am 3. Januar zu einer fünfmonatigen Reise, die ihn über 4.000 km zu Fuß quer durch Europa führen wird, über das Vereinigte Königreich, Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, die Tschechische Republik, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Griechenland und die Türkei.

Er wird am 4. Juni, dem Vorabend seines sechzigsten Geburtstags, in Istanbul ankommen.

Cohon wandert aktuell durch Sachsen-Anhalt und Brandenburg und wird am 2. März Berlin erreichen, bevor er am 10. März über Görlitz nach Polen und in die Tschechische Republik aufbricht.

Die Geschichte von Craig Cohon

Jahrelang reiste Craig Cohon im Auftrag großer Unternehmen wie Coca-Cola und Cirque du Soleil um die Welt, bevor er sich vor dreizehn Jahren auf einem Kahn am Ufer der Themse niederließ.

Im Jahr 2022 rief Craig die Kampagne walk it back ins Leben, nachdem er sich als erster Privatmann im Anschluss an die COP26 einer persönlichen „lebenslangen Kohlenstoff-Emissions-Prüfung“ unterzogen hatte. Bei diesem Prozess berechnete er in molekularen Details, wie viele Tonnen Kohlenstoff er über Jahrzehnte hinweg durch ein schnelles Leben (Urlaub mit viel Geld, viele Flüge und Hamburger) ausgestoßen hatte.

Im vergangenen November zahlte er seine Schuld gegenüber der Erde zurück, indem er mehr als 1 Million US-Dollar seiner Rente für Projekte zur Entfernung von Kohlendioxid spendete.

Den Lauf der Klimageschichte ändern

walk it back stellt in Frage, wie die Kohlenstoffentfernung derzeit wahrgenommen und weltweit unterstützt wird, und fordert mehr Dialog, Koordination, Wissen, Steuerung und Investitionen in diesem Sektor, um Lösungen zur Kohlenstoffentfernung sicher und schnell zu verbreiten.

Cohon sagt: „Wie viele Menschen meiner Generation war ich jahrelang ahnungslos, was den Klimanotstand angeht, aber als ich erfuhr, dass all der Kohlenstoff, den wir ausgestoßen haben, immer noch da oben ist, begann ich mich mit der Kohlenstoffentfernung zu beschäftigen. Ich entdeckte, dass es zwar viel Willen und Investitionen erfordert, aber dass es möglich ist, große Mengen CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Die Technik ist vorhanden und wird ständig verbessert. Aber wir müssen schneller und besser werden, um dies auf faire Weise und in großem Maßstab zu tun. Wenn uns das gelingt, hat es das Potenzial, den Lauf der Klimageschichte tatsächlich zu verändern.

Aufbau einer Gemeinschaft für die Beseitigung von Kohlenstoff

Zu den Gründungsmitgliedern der Kampagne gehören das Jugend-Klimaaktivistennetzwerk ReEarth Initiative und die städtischen Führungsnetzwerke United Cities and Local Governments. Zu den Partnern gehören die Klimaplattform Patch, die Bank EFG und die Investmentfirma Searchlight Capital.

Im November 2022 veröffentlichte walk it back das Papier Getting to Net Negative, in dem die entscheidende Rolle der Städte bei der Beseitigung von Kohlendioxid hervorgehoben wird, und Cohons Spaziergang wird in 10 Städten entlang seiner Route besondere Veranstaltungen umfassen, die städtische Entscheidungsträger einbeziehen. In London beispielsweise gehören zu den ungenutzten Möglichkeiten der Kohlenstoffbindung die Aufforstung des gesetzlich vorgeschriebenen Grünen Gürtels, des 1.269.800 Hektar großen Gebiets, das die Stadt umgibt: mit enormen Auswirkungen auf die Luftverschmutzung sowie die körperliche und geistige Gesundheit.

Craig und die Walk-it-Back-Kampagne werden am 2. März nach Berlin kommen – zusammen mit einer mobilen Ausstellung aus recycelten Schiffscontainern, die verschiedene Lösungen zur Kohlenstoffreduzierung zeigt.

Kommen Sie und entdecken Sie, wie Kohlenstoffabbau aussieht, und diskutieren Sie mit Craig und lokalen Experten über die Chancen und Risiken des Kohlenstoffabbaus.

DEUTSCHE ROUTE

13. FEB Almelo – Nordhorn

15. FEB Beesten – Achmer

20. FEB Wennigser Mark – Hannover 21. FEB Hannover – Hannover

22. FEB Hannover – 26. FEB Grabow 27. FEB Grabow – 2. MÄR Berlin

3. MÄR Berlin – Berlin

4. MÄR Berlin – 8. MÄR NEUSTADT

2. MÄRZ 17:30: Veranstaltung „CO2 Entnahme Berlin!“

9. MÄR NEUSTADT – 10. MÄR GÖRLITZ

10. MÄR GÖRLITZ – 11. MÄR Zgorzelec (Polen)

Weitere Zwischenstopps liegen auf der Route und können auf Anfrage eingeholt werden.

Medienpaket:

Film

Bisherige Berichterstattung

Craig Cohon (Millionär aus Kanada, ehemals Coca Cola, lebt seit 2010 auf Hausboot in London) ist dabei, seinen CO2-Fußabdruck auf das Jahr 1963, das Jahr seiner Geburt, zurückzusetzen. Im Rahmen seines Projekts „Walk It Back“ läuft er derzeit 4000 Kilometer von London nach Istanbul. Die Idee des Projekts ist es, Geld für Projekte und Unternehmen zu sammeln, die den Kohlenstoffausstoß verringern und einen Dialog mit Aktivisten, Journalisten, Studenten und Politikern anzuregen. Der Truck, der ihn begleitet, visualisiert verschiedene Modelle des Kohlenstoffabbaus.

