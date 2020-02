Mama Shelter ab Mai auch in Luxemburg

Das 13. Mama Shelter verfügt als erstes Haus der Marke über „Mama Works“ für Geschäftsreisende

Mama Shelter hat sich für sein neuestes Haus einen ganz zentralen Ort in Europa ausgesucht: Luxemburg. Ab Mai 2020 empfängt das Mama Luxembourg auf dem Kirchberg-Plateau mit charakteristischer familiärer Herzlichkeit und schrägem Design. Als besonderes Extra verfügt das 145-Zimmer Hotel über eine eigene Bäckerei sowie Co-working Spaces namens „Mama Works“ – eine Premiere bei Mama.

Serge, Jeremie und Benjamin Trigano, ihres Zeichens Mitbegründer der bereits in 12 Städten und 7 Ländern vertretenen Lifestyle-Hotelmarke Mama Shelter, waren auf Anhieb von Luxemburg begeistert: Als Hauptsitz verschiedener EU-Institutionen und an der Schnittstelle zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland gelegen, gilt es als echter Schmelztiegel der Nationen und Kulturen. „Luxemburg ist schön und weltoffen zugleich. Wir wussten, dass diese Eigenschaften in Kombination mit der witzigen und sexy Personality von MAMA ein wirklich explosives Ergebnis liefern würde“, so Jeremie Trigano, CEO bei Mama Shelter.

Das Mama Luxembourg schlägt die Brücke zwischen dem Schick eines Boutiquehotels und der Freundlichkeit und Offenheit, die zur verspielten Art von MAMA gehören. Diese einzigartige DNA lässt einen Wohlfühlort für Urlauber und Geschäftsreisende entstehen. Das neue Haus befindet sich in idealer Lage auf dem Kirchberg-Plateau, rund zehn Minuten per Taxi vom Bahnhof sowie 40 Minuten zu Fuß bzw. 15 Autominuten von der Innenstadt. Mama-Shelter-President Serge Trigano dazu: „Luxemburg ist vor allem als Finanzzentrum bekannt. Die Mama-Gruppe will aktiv dazu beitragen, dass Besucher auch die dortige Kultur, Landschaft und Schlösser entdecken. Banker oder Teams großer Finanzunternehmen sind ebenso jederzeit willkommen bei MAMA wie Luxemburger. Sie können sich hier zurücklehnen, ihren Business-Dress ablegen und das Essen oder Cocktails in unserem Restaurant bzw. auf der Dachterrasse genießen.“

Ganz wie es sich für MAMA gehört, finden sich auch im Design des Mama Luxembourg Anspielungen auf Regionaltypisches von damals und heute wieder – ein Kontrast, der das Land prägt: So prangt an der Decke ein Graffiti des französischen Künstlers Beniloys; in den Fluren liegen Teppiche mit 100-Euro-Schein-Muster und jedes der 145 Zimmer wurde individuell vom Mama Design Studio unter Leitung von Benjamin El Doghaïli gestaltet. Zu den weiteren Features zählen kostenloses W-LAN, eine Auswahl kostenloser Filme und organische Produkte von „Mama Skin“, entwickelt in Zusammenarbeit mit der französischen Hautpflegemarke Absolution. Und auch der Rest wurde in MAMA-typischer Manier mit viel Liebe fürs Detail konzipiert.

Im Erdgeschoss serviert das 470 Quadratmeter umfassende Restaurant an langen Gemeinschaftstafeln frische, hausgemachte Gerichte. Die Speisekarte entstand mit Unterstützung des bekannten Chefkochs Jean-Edern Hurstel. Darüber hinaus gibt es einen Spiele-Bereich mit diversen Angeboten. Nicht zu vergessen eine der größten Bars des Landes – ganz in pinkfarbenem Marmor. Auf der obersten Etage breitet sich eine 350-Quadratmeter-Dachterrasse aus samt Restaurant, Bar, Feuerstelle und einem großem Angebot an Spielen, von Boules bis hin zu Tischtennis.

Das Mama Luxembourg bietet nicht nur eine zweite Heimat, es funktioniert auch als „externes Büro“: Direkt unter dem Hotel befinden sich helle, zwischen 29 und 170 Quadratmeter große Ateliers, oder Gäste nutzen die angrenzenden Einzel-Arbeitsplätze von Mama Works. Das CineMama fasst bis zu 31 Personen – ideal für Filmvorführungen oder Präsentationen. Ein „Bonus-Feature“: Die eigene Bäckerei direkt am Hoteleingang, die frisches, selbstgebackenes Brot und Gebäck für jedermann serviert.

Ob Urlaub oder Arbeit – Mama Shelter empfängt jeden einzelnen Gast mit offenen Armen und dem Versprechen, dass MAMA sich um alles kümmert.

Bildquelle: © Mama Shelter – Francis Amiand