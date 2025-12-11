Malspaß als Geschenkidee

Suchen Sie ein Geschenk, das Freude, Entspannung und Kreativität fördert? Mit Malbüchern schenken Sie wertvolle Momente der Ruhe und Fantasie für Jung und Alt.

Magie der Farben: Wunderbares zum Ausmalen

Vergessen Sie für einige Zeit den Alltag. Greifen Sie zu Farbstiften und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie bauen dabei nicht nur Stress ab, sondern können auch herrlich entspannen. Kommen Sie zur Ruhe und haben Spaß mit diesen schönen Motiven. Damit jedes Bild für Sie ein Unikat wird, wurden die Rückseiten frei gelassen. Somit ist garantiert, dass keine Farben eines anderen Bildes durchscheinen und Ihr Ausmalergebnis erhalten bleibt.

ISBN-13: 978-1530905805

Mandalas: Malbuch – Einfache Mandalas

Das Ausmalen von Mandalas hat einen positiven Einfluss auf unseren Körper und Geist. Es beruhigt unser Gehirn und hilft unserem Körper, sich zu entspannen. Dies kann die Müdigkeit und den Schlaf verbessern und gleichzeitig unsere Herzfrequenz, Atmung sowie Depressions- und Angstgefühle verringern.

Über 80 große und kleinere Mandalas warten auf deine Kreativität, begleitet von inspirierenden Sprüchen und Zitaten. Dieses und viele andere Malbücher sind eigene Bücher der Geschenkbuch-Kiste und des Bücherkarussells.

Was dir dieses Buch bietet:

Einzigartige Mandalas – Das Ausmalen von Mandalas ist eine Form der Kunsttherapie, die deine Konzentration steigert und dich bei der Stressbewältigung unterstützt.

Zitate und Sprüche – Auf den Buchseiten begleiten dich motivierende Zitate, durch die deine positiven Emotionen gesteigert werden.

Praktisches Format – Das Buch wurde den kreisförmigen Formen der Mandalas angepasst und im Format 21,59 x 21,59 cm erstellt. Somit kannst du die Mandalas auch ausschneiden und aufhängen oder verschenken, wenn du möchtest.

Tolles Geschenk – Der stilvolle glänzende Einband sowie die inspirierenden Sprüche machen das Mandala-Malbuch zu einem wundervollen Geschenk für Erwachsene und Jugendliche.

Großdruck – Durch die große Schrift der Zitate eignet sich dieses kreative Mandala – Malbuch auch hervorragend für Seniorinnen und Senioren.

ISBN-13: ‎979-8300695583

Malbuch für Senioren

Entdecken Sie die beruhigende Welt des Ausmalens.

Es ist bewiesen, dass Ausmalen entspannt und Stress abbaut. Es trainiert die Konzentrationsfähigkeit, und die Feinmotorik wird gefördert.

Also ran an die Stifte! Sehen Sie selbst, wie viel Spaß das macht!

Die Ausmalbilder sind einseitig, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird.

Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, sodass sie gut zu erkennen sind.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN-13: 978-3758342707

Mäuseausmalbuch

In diesem Ausmalbuch haben Mäuse das Sagen.

Hauche den niedlichen Nagern mit tollen Farben Leben ein und gestalte das Buch ganz nach deinem Geschmack. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß.

Ideal als Geschenk, für gemeinsame Zeit mit der Familie und stundenlange kreative Unterhaltung. Da kommt keine Langeweile auf.

Die Ausmalbilder sind einseitig bedruckt, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird. Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, damit sie gut zu erkennen sind. Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN-13:‎ 978-3695104451

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13:‎ 978-3758331695

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/