Magnesium DUO Direkt aus der Rosenbaum-Forschung

Michael Rosenbaum, Gründer und Leiter der Rosenbaum-Forschung, stellt dieser Tage im aktuellen Rosenbaum Gesundheits-Journal sein neuestes Produkt vor: Magnesium DUO Direkt – ein Direkt-Granulat mit Doppel-Effekt.

Magnesium übernimmt im menschlichen Organismus lebenswichtige Aufgaben. Daher gehört es zu den von Ärzten am häufigsten empfohlenen Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt. Gesunde und starke Knochen, ein gesundes Herz, vitale Muskeln – für all das ist Magnesium unerlässlich.

Aus jahrelanger Erfahrung weiß Michael Rosenbaum, dass es gerade bei Menschen ab 60 – häufig auch durch Medikamenten-Einnahme – zu einem Magnesiummangel kommen kann. Dem gilt es entgegenzuwirken – das liegt dem Leiter der Rosenbaum-Forschung am Herzen. Nach neuestem Stand der Forschung hat er deshalb gemeinsam mit seinem Team das Produkt Magnesium DUO Direkt mit dem DUO-Komplex aus Magnesiumcitrat und Magnesiumoxid entwickelt.

Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist ein Kombi-Produkt, in dem die Wissenschaftler der Rosenbaum-Forschung die hohe Bioverfügbarkeit von Magnesiumcitrat und die bessere Speicherfähigkeit von Magnesiumoxid im optimalen Verhältnis kombiniert haben. Damit das Magnesium bereits über die Mundschleimhaut aufgenommen werden kann, hat Michael Rosenbaum sich entschieden, Magnesium DUO Direkt als Direkt-Granulat anzubieten. Keine Tablette, keine Kapsel – das wohlschmeckende Direkt-Granulat aus der Rosenbaum-Forschung lässt man ohne Zugabe von Wasser einfach auf der Zunge zergehen.

Bequem und einfach in der Anwendung kann eine Portion Magnesium DUO Direkt täglich vor schmerzhaften Muskelkrämpfen und Muskelabbau im Alter schützen, die Knochen und das Herz stärken, Heilungsprozesse im Körper beschleunigen und für einen gesunden Schlaf sorgen. Wichtig ist Magnesium außerdem für mehr Kraft, Energie und bessere Nerven.

Ein Magnesiummangel verläuft bisweilen zunächst unbemerkt, kann aber auf lange Sicht weitreichende gesundheitliche Folgen haben. Mit Magnesium DUO Direkt aus der Rosenbaum-Forschung lässt sich ein Magnesiummangel leicht beheben. Es braucht lediglich etwas Zeit bis die Magnesiumspeicher wieder gefüllt sind. Und selbst wenn mögliche Symptome wie z. B. ausgeprägte Müdigkeit und Muskelkrämpfe bereits nach wenigen Wochen abklingen, empfiehlt Michael Rosenbaum eine regelmäßige und langfristige Einnahme von Magnesium DUO Direkt. Die längerfristige Einnahme ist eine gute Möglichkeit, die Magnesiumspeicher nachhaltig zu füllen und somit einem Magnesiummangel vorzubeugen.

Betroffene und Interessierte können Magnesium DUO Direkt ab 9,95 Euro für einen ganzen Monat ganz bequem per Telefon 0800 – 1004 201 (gebührenfrei, Mo-Fr von 8-18 Uhr), im neuen Online-Shop unter www.rosenbaum-forschung.de oder per Post bei der Rosenbaum-Forschung bestellen. Ein Bezug im Abonnement wird nicht angeboten.

Und natürlich steht das neue Kombi-Produkt Magnesium DUO Direkt ab sofort auch den Schweizer Kunden der Rosenbaum-Forschung zur Verfügung. Interessierte aus der Schweiz erreichen das Serviceteam in Zürich am schnellsten telefonisch 0800 – 10 90 10 (gebührenfrei aus der Schweiz, Mo-Fr von 8-18 Uhr) oder per E-Mail rosenbaum@service-postfach.com.

Rosenbaum-Forschung

Postfach 1167

22801 Norderstedt

Garten Gethsemane Ltd.

Hillel Street 24

IL-94581 Jerusalem

Internet: www.rosenbaum-forschung.de

E-Mail: info@rosenbaum-forschung.de

Telefon 0800 – 0000 906 (gebührenfrei)

Rosenbaum-Forschung: Naturmedizinisches Forschungszentrum. Erforscht wird die Wirkung natürlicher Mikronährstoffe bei der Bekämpfung von Krankheitsursachen. Den Mensch und sein Wohlbefinden stellt die Rosenbaum-Forschung dabei in den Vordergrund.

