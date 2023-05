Maggiore Centro: Autofrei zu den Highlights am Lago Maggiore

Inseln, Uferstädtchen und botanischen Gärten, ein Panoramaberg und ein zauberhaft gelegenes Kloster- die Highlights rund um die Borromäische Bucht, dem Zentrum des Lago Maggiore, lassen sich bequem an einem Tag ganz ohne Auto entdecken. Das Ticket Maggiore Centro ist ein Vorteils-Pass für Fähren, Bus und Top-Attraktionen.

Die Idee, Urlauber die schönsten Sehenswürdigkeiten auf der piemontesischen und der lombardischen Seite des Sees autofrei und ohne lästiges Schlangestehen an den Ticketschaltern erleben zu lassen, ging bereits 2022 an den Start und war ein großer Erfolg. Für die Saison 2023 haben alle beteiligten Partner das Ticketsystem weiter vereinfacht. Statt einzelnen Vouchers gibt es jetzt einen Pass für Alles, der sich wahlweise aufs Smartphone laden oder ausdrucken lässt. Ein weiterer Vorteil: Familien oder Freunde, die gemeinsam reisen, können in einem einzigen Buchungsvorgang die gewünschte Anzahl Maggiore Centro Tickets erwerben.

Konzipiert ist das Maggiore Centro-Ticket für eine Tagesrundreise, die an jedem der eingebundenen Orte – Santa Caterina, Stresa, Carciano, Isola Bella, Isola dei Pescatori, Baveno, Pallanza, Villa Taranto, Intra oder Laveno begonnen und nach Belieben für Pausen und Sightseeing unterbrochen werden kann. Lediglich für die Reiserichtung – mit oder gegen den Uhrzeigersinn – müssen sich Ausflügler am Start entscheiden, da jede Teilstrecke nur einmal zurückgelegt werden darf.

Fahren und sparen – in zwei Varianten

In zwei Varianten wird das Kombinationsticket Maggiore Centro angeboten. Die Variante Maggiore Centro A zum Preis von 29 Euro für Erwachsene und 19 Euro für Kinder bis zwölf Jahre schließt sämtliche Fahrstrecken sowie den Eintritt ins Kloster Santa Caterina und das Ticket für die Schwebehahn in Laveno ein. Maggiore Centro B kostet 38 Euro für Erwachsene und 25 Euro für Kinder und inkludiert zusätzlich den Eintritt in den weltberühmten Park der Villa Taranto. Zuzüglich zum Ticketpreis wird die Landungsgebühr in Höhe von 1,50 Euro erhoben. Buchbar ist das Ticket ausschließlich über www.visit-lakemaggiore.com/de/maggiore-centro/ Sämtliche Inhalte der Website, auf der sich auch die Fahrpläne einsehen lassen, sind auf Deutsch verfügbar.

Konkretes Beispiel: Das wird Ihr Tag!

Ausflügler können ihren autofreien Ausflugstag beispielsweise in Verbania Intra beginnen und mit der Fähre zur Villa Taranto übersetzen. Nach dem Besuch des weltberühmten Parks geht es an Bord der Fähre ins hübsche Städtchen Stresa. Unterwegs bieten sich die Isola Bella mit dem Borromäischen Palast und dem Barock-Park sowie die malerische Isola dei Pescatori an. In Stresa angelangt, lohnt ein Stadtbummel oder eine Pause an der Uferpromenade. Ab Stresa setzt die Fähre nach Santa Caterina über. Nach dem Besuch dieses aus einer Einsiedelei entstandenen Klosters geht es mit dem Bus weiter nach Laveno, wo sich mit Mini-Gondeln aussichtsreich der Pizzo Sant“Elsa erreichen lässt – perfekt, um das atemberaubende See-und-Alpen-Panorama und einen Aperitif bei Sonnenuntergang zu genießen. Wieder unten auf Seehöhe angelangt, geht es ein letztes Mal an diesem Tag auf die Fähre und zurück an den Ausgangsort Verbania Intra, dessen Lichterkulisse schon von Weitem eindrucksvoll grüßt.

Touristische Destination Lago Maggiore, Ossola-Täler, Ortasee und Provinz Novara

Firmenkontakt

Consorzio Maggiore c/o Maggioni Gretz GmbH

Roberto Maggioni

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3

10407 Berlin

030 44044398



https://www.visit-lakemaggiore.com/

Pressekontakt

Maggioni Gretz GmbH

Susanne Kilimann

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3

10407 Berlin

030 44044398



https://maggioni-gretz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.