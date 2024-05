MAGE Skincare Launch: Ein Erfolg für Beauty-Branche und ein Höhepunkt für Hannover

Hannover, 18. April 2024

Die Atmosphäre war grandios, die Gäste zahlreich und das Event ein voller Erfolg. MAGE Skincare, die neue Kosmetiklinie von Marina Geiger, feierte in Hannover ihren beeindruckenden Launch und zog dabei nicht nur die regionale High Society, sondern auch zahlreiche Influencer, Schauspieler und Beauty-Enthusiasten an.

Der Launch-Event bot eine gelungene Mischung aus eleganter Präsentation und informativem Austausch. In einer stilvollen Galerie im Herzen von Hannover wurden die Gäste mit exquisitem Fingerfood und Sekt empfangen. DJ Tobi legte zunächst Begleitmusik auf und wechselte zum späteren Abend hin zu aktueller Dance-Music. Die Besucher konnten sich durch die Produkte von MAGE Skincare probieren, von Cremes bis zu luxuriösen Seren, und wurden über ihre hochwertigen Inhaltsstoffe informiert.

Marina Geiger, die Gründerin von MAGE Skincare, nutzte die Gelegenheit, um die Philosophie hinter ihrer Marke zu erläutern. Sie betonte die Bedeutung von Forschung und Innovation bei der Entwicklung ihrer Produkte, die auf natürlichen Inhaltsstoffen und einem umfassenden Verständnis der Hautpflege basieren. „Unsere Produkte sind das Ergebnis intensiver Studien und eigenständiger Recherchen“, erklärte sie in ihrer Rede, „wir möchten unseren Kunden nur das Beste bieten

„Ein besonderer Moment des Abends war die Rede des RTL-Schauspielers Adriaan van Veen, der seine Begeisterung für die veganen Inhaltsstoffe der MAGE-Produkte teilte und die Bedeutung nachhaltiger Kosmetik hervorhob. Er betonte, wie wichtig es ist, Produkte zu verwenden, die nicht nur gut für die Haut, sondern auch für die Umwelt und ohne Tierleid sind.

Der Launch-Event von MAGE Skincare war ein gelungener Abend, der sowohl die Leidenschaft als auch das Engagement der Marke für hochwertige Kosmetik und Hautpflege widerspiegelte. Die Gäste konnten nicht nur die Produkte ausprobieren, sondern auch wertvolle Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Marke gewinnen.

Die Veranstaltung zog nicht nur bekannte Persönlichkeiten, sondern auch neue Kunden an, die von der Qualität und dem Engagement von MAGE Skincare überzeugt wurden. Mit dieser gelungenen Einführung ist MAGE Skincare auf dem Sprint, sich als bedeutende Marke in der Kosmetikindustrie zu etablieren, und Marina Geiger beweist, dass Qualität und Engagement in der Beauty-Branche entscheidendsind.

https://mageskincare.de/

