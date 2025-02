MacCuff mini: Sonnet stellt sichere Halterung für neue Mac mini vor

Mit Stahlhalterung und Verriegelungsstange wird der kleine Computer sicher befestigt

Lake Forest, Kalifornien, im Januar 2025 – MacCuff mini (2024+) ist eine Befestigungslösung für die neuen Mac mini-Computer M4 und M4 Pro. Die Halterung von Sonnet lässt sich beispielsweise in Unternehmen, Schulen und zu Hause einsetzen. Anwender können ihre Computer damit platzsparend und sicher installieren – beispielsweise unter dem Schreibtisch, an einer Wand oder einem Monitor – wobei alle Anschlüsse und der Netzschalter uneingeschränkt erreichbar bleiben. In Verbindung mit einem Vorhängeschloss (nicht enthalten) schützt die mitgelieferte Sperrstange den Computer zudem vor Diebstahl.

Mac mini sind kompakte und leistungsstarke Computer, die in Heimbüros und Schulen genauso eingesetzt werden wie bei professionellen Audio- und Videoanwendungen. Wegen ihres kleinen Formats sind sie jedoch eine begehrte Beute für Langfinger, wenn sie nicht gesichert werden. Mit der Sicherheitshalterung aus robustem Stahl können Anwender ihre Computer geschützt befestigen, ohne dass die Luftzirkulation, die Bedienung des Netzschalters sowie Wi-Fi- und Bluetooth-Empfang des Geräts eingeschränkt werden. Eine Installationsanleitung mit Bohrschablone sowie Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

Die Vorteile der Lösung

Die MacCuff mini (2024+) hebt sich deutlich von anderen Mac mini-Halterungen ab:

Konstruktion aus stabilem Stahl

Herkömmliche Kunststoffhalterungen sind zerbrechlich und bieten wenig bis keine Sicherheit. Einige Metallhalterungen bestehen aus Aluminium statt aus Stahl oder sind leicht zu demontieren – beides Eigenschaften, die sie weniger sicher machen. Die einteilige Stahlkonstruktion der Sonnet MacCuff-Halterung und ihre Stahlverriegelungsstange bieten dagegen eine kompromisslose Rundum-Sicherheit.

Unterstützung der vollen Wi-Fi- und Bluetooth-Leistung

Da sich die Wi-Fi- und Bluetooth-Antennen der 2024 Mac mini im Sockel befinden, hat der Standort des Computers einen erheblichen Einfluss auf seine Funkleistung. Andere Metallhalterungen haben einen massiven Boden, der Signale durch eine Abschirmung der Antennen behindert oder blockiert. Die MacCuff-Halterung platziert den Mac mini dagegen sicher in einer Aussparung, die den Sockel frei lässt, und unterstützt damit ungehinderten Wi-Fi- und Bluetooth-Empfang.

Unterstützung der Kühlung des Computers

Um die enorme Leistung eines so kleinen Computers zu ermöglichen, hat Apple den Mac mini mit einer durchdachten Lüftung ausgestattet. Dabei wird kühle Luft durch eine Seite des Sockels in den Computer geleitet und warme Luft auf der anderen Seite wieder heraus. Einige Halterungen umschließen den Mac mini jedoch so, dass der Luftstrom des Computers behindert wird. Das kann die Leistung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen. Das Design der Sonnet-Halterung stellt sicher, dass die thermische Architektur des Mac mini mit 100%iger Effizienz arbeitet. Das gewährleistet eine maximale Kühlung und vermeidet Überhitzung – gleich wie die Halterung montiert ist.

Verfügbarkeit

Die MacCuff mini (2024+) Montagehalterung (Artikelnummer CUFF-MIN-M4) ist ab sofort bei Sonnet und in Kürze im Fachhandel zum empfohlenen Verkaufspreis von 64 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

https://www.sonnettech.com/product/maccuff-mini-2024

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

