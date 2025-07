ma 2025 audio II: DAB+ Programme mit starkem Wachstum

Die Ergebnisse der am Mittwoch. 16. Juli 2025 veröffentlichten Media Analyse Audio (ma 2025 Audio II) attestieren starke Gewinne für Radioveranstalter, die ihre Programme ausschließlich oder auch über das Digitalradio DAB+ ausstrahlen. Allgemein bestätigen die Zahlen einmal mehr die Bedeutung des Hörfunks als Unterhaltungsmedium und als aktuelle, verlässliche Informationsquelle – sowohl national, als auch auf regionaler und lokaler Ebene.

Steigende Tagesreichweite

Mehr als 75 Prozent der deutschen Bevölkerung (75,1 Prozent) hören an einem durchschnittlichen Arbeitstag (Montag bis Freitag) Radio. Die nationale Tagesreichweite des Hörfunks liegt damit noch über dem Wert der ma 2025 Audio I (74,4 Prozent). Auch die durchschnittliche Hördauer der Bevölkerung von 189 Minuten befindet sich auf einem hohen Level. Dabei bleiben die Hörerinnen und Hörer ihren Programmen mit einer Verweildauer von täglich mehr als vier Stunden ausgesprochen treu.

Knapp die Hälfte hören digital

Die Zahlen der ma 2025 Audio II zeigen einen weiteren kontinuierlichen Anstieg bei der digitalen Hörfunknutzung, besonders im Bereich DAB+. Dieser Verbreitungsweg macht mittlerweile fast die Hälfte des gesamten Radiokonsums aus. Davon profitieren vor allem Anbieter, die ihre Programme hauptsächlich oder ausschließlich digital verbreiten – sie verzeichnen deutliche Zuwächse.

In der für die werbetreibende Wirtschaft besonders relevanten Messgröße Hörer pro Durchschnittsstunde stechen beispielsweise die rein digital, national oder überregional verbreiteten Programme Radio Bollerwagen (plus 38 Prozent), Toggo Radio (plus 29,4 Prozent), 90s90s Radio (plus 26,1 Prozent) oder Radio Bob! (plus 15,8 Prozent) mit starken Gewinnen hervor.

Doch auch viele andere ausschließlich oder vorwiegend digital verbreitete Radiosender legten zu – etwa 80s80s Radio, Oldie Antenne, Klassik Radio, Radio Boller­wagen, Schwarz­waldradio, sunshine live, Radio Schlagerparadies oder Rock Antenne. Auch die Programme von Absolut Radio freuen sich über mehr Hörer.

Stark punkten konnten auch Veranstalter, die durch DAB+ ihre Reichweite auf andere Radiomärkte ausgedehnt haben. Gewinne gab es etwa für bigFM, Radio 21 oder Radio Teddy.

Regio­nale Marken stark

Regio­nale Radio­sender spielen ebenfalls eine herausragende Bedeutung. Sie sind es, die Radio pro Tag ihre beson­dere Stärke verleihen: Menschen möchten wissen, was in ihrer Umgebung passiert – sei es die aktuelle Verkehrs­lage am Morgen, die Ankün­digung des Sommer­fests im eigenen Viertel oder die Wetter­meldung.

So konnten vor allem viele starke ARD-Marken wie die Popwellen SWR3, hr3, NDR2, Bremen Vier, SR1 und Bayern 3, aber auch Privat­radio-Markt­führer wie Antenne Bayern, RPR.1, Radio Salü oder Antenne Nieder­sachsen viele Hörer gewinnen.

All diese Programme sind neben UKW inzwischen auch in rauschfreier Qualität über DAB+ hörbar.

Alle Ergebnisse sind unter www.reichweiten.de abrufbar.

