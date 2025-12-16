Luxo Align: Neue Büroleuchte von Glamox in minimalistischem Design mit maximaler Wirkung

Neue Produktfamilie von Steh- und Pendelleuchten für moderne Büroumgebungen

Hildesheim, 16. Dezember 2025 – Glamox, ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungslösungen, präsentiert Luxo Align. Die Produktfamilie dieser Designer-Büroleuchte bietet verschiedene Modelle an Steh- und Pendelleuchten. Sie kombinieren ein skandinavisches minimalistisches Design mit individuell steuerbaren Lichtstärken und Farben, die jeglicher Anforderung moderner Büroumgebungen entsprechen. Die umweltfreundlichen Leuchten bestehen aus recyceltem Aluminium, die Stehleuchten verfügen zudem über einen speziell entwickelten Sensor zur Anwesenheitserkennung und Tageslichtnutzung für einen energieeffizienten Betrieb. Die stilvolle Büroleuchte wurde bereits bei den IDC.25 Awards in Ålesund, Norwegen, mit dem Preis für das beste Industriedesign ausgezeichnet.

Die Luxo Align-Familie wurde für moderne Büroumgebungen entwickelt. Die Produktfamilie umfasst Stehleuchten mit einem Leuchtenkopf, die für ein bis zwei Schreibtische geeignet sind, und Versionen mit einem Doppelkopf für zwei bis vier Arbeitsplätze. Die Lichtleistung lässt sich über integrierte Bedienelemente am Mast oder per Fernsteuerung über Bluetooth mit der Casambi-App einfach einstellen. Die Pendelversion verfügt über einen Infrarot-Schalter zur individuellen Lichtsteuerung. Die Leuchten sind matt pulverbeschichtet und in Weiß, Grau oder Schwarz erhältlich.

Optimales Licht in prämiertem Industriedesign

Die LEDs der Leuchte bieten eine energieeffiziente Leistung von 144 lm/W, während ein innovatives Reflektordesign für angenehmes Licht mit guter Verteilung nach oben (ca. 80) und unten (ca. 20) sorgt, dies macht zusätzliche Deckenleuchten überflüssig. Der integierte Sensor für Anwesenheitserkennung und Tageslichtnutzung ermöglicht eine optimale Energieeffizienz. „Wir haben Licht und Verarbeitungsqualität mit einem zeitlosen, minimalistischen skandinavischen Design kombiniert“, sagte Hans Bleken Rud, Industriedesigner bei Glamox. „Align ist mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit designt. Sie ist besonders wartungsfreundlich gestaltet, Teile können leicht ausgetauscht oder zum Recycling demontiert werden. Für Mast und Kopf werden bis zu 75 % recyceltes Aluminium verwendet.“

Noch vor seiner offiziellen Markteinführung wurde Luxo Align bei den IDC.25 Awards, organisiert von Innovation, Design & Collaboration (IDC) Norway, mit dem Preis für das beste Industriedesign ausgezeichnet.

„Das schlanke skandinavische Design verbindet hohe Leistung mit flexibler Nutzung und intelligenter Technologie. Entscheidend sind dabei Flexibilität und energieeffiziente Steuerung. Die Materialauswahl und die Konstruktion gewährleisten nicht nur eine lange Lebensdauer und einfache Wartung, sondern stehen auch für Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein“, sagt Knut Bang, Vorsitzender der Jury des IDC.25 Awards, Design and Architecture Norway.

Luxo Align von Glamox ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen und technische Daten unter: https://www.glamox.com/de/pbs/suchfunktion/?activeTab=1&query=align

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.