Luna ist 2022 der beliebteste Hundename Deutschlands

Deutschland ist auch 2022 wieder auf den Hund gekommen. Bei der Namensgebung ihrer vierbeinigen Freunde orientieren sich viele Deutsche an populären Namen. Die Anzahl kreativer Hundenamen wie „Pudding“, „Netflix“ oder „Uwe Seeler“ nimmt aber zu

Hannover, 3. Januar 2023:

Auch im Jahr 2022 haben sich Hundehalter für Hundenamen entschieden, die seit Jahren populär sind. Luna ist und bleibt der Favorit – auch Balu rangiert weiterhin vorn unter den Top 10 beliebter Hundenamen.

Die Tierkrankenversicherung Petplan wertet jedes Jahr die populärsten Haustiernamen aus. Heute hat das Unternehmen die beliebtesten Hundenamen des Jahres 2022 bekannt gegeben, basierend auf Daten von über 16.000 Hundebesitzern:

**Luna ist und bleibt auf Platz 1**

Der Name Luna hält sich seit Jahren auf dem ersten Platz der beliebtesten Hundenamen. Neu in den Top Ten sind Lucy und Emma – die Namen Sammy und Amy schafften es im Jahr 2022 nicht mehr unter die ersten 10.

**Top 10 Hundenamen 2022:**

1. Luna

2. Balu

3. Bella

4. Lucy

5. Nala

6. Emma

7. Buddy

8. Rocky

9. Lucky

10. Kira

**Top 3 Hundenamen für Rüden 2022:**

1. Balu

2. Buddy

3. Rocky

**Top 3 Hundenamen für Hündinnen 2022:**

1. Luna

2. Bella

3. Nala

**Die kreativsten Hundenamen 2022**

Nicht alle Hundebesitzer orientieren sich am Mainstream. Die Anzahl besonderer Hundenamen nimmt laut Petplan deutlich zu.

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt:

1. Pudding

2. Zumba

3. Pepsi

4. Knoppers

5. Gucci

6. Barney Bacon

7. Uwe Seeler

8. Zwiebel

9. Netflix

10. Düsentrieb-Umberto

Die vollständige Liste der (beliebtesten, lustigsten und ungewöhnlichsten) Hundenamen finden Sie hier.

**Bis zu 80 % der Welpen haben in ihrem ersten Lebensjahr Unfälle**

Die Anzahl vermittelter Welpen in Deutschland bleibt weiterhin hoch. Tatsächlich sind weniger als 5% dieser Hunde krankenversichert. Die gute Absicherung im Krankheitsfall, die bei Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, bleibt vielen Tieren noch verwehrt. „Viele Besitzer versichern ihren Welpen nicht, weil sie denken, dass jungen Hunden nichts passiert.“, erklärt die Tierärztin Maximiliane Helbig. „Aber gerade Welpen sind anfällig für Kinderkrankheiten, wie Durchfall und Infekte. Auch Unfälle passieren häufig. Da müssen junge Tiere oft schon in ihrem ersten Lebensjahr zum Tierarzt. Die Tierarztkosten dafür sind meist nicht gering. Wenn Hunde bereits im Welpenalter – möglichst in den ersten Wochen – über eine Hundekrankenversicherung abgesichert werden, spart das dem Tierbesitzer eine Menge Geld. Außerdem ist für eine gute medizinische Versorgung des Tieres gesorgt.“

Petplan ist ein global agierender Tierversicherer und Haustierspezialist, der mit seinen über 1,5 Mio. versicherten Tieren zu den führenden Tierkrankenversicherern weltweit zählt. Die Petplan-Experten stehen für durchdachte Tierkrankenversicherungsprodukte, besten Kundenservice durch Tierexperten und schnelle Schadenbearbeitung. Das Petplan-Netzwerk umfasst mehrere Tausend Tierärzte, Züchter und Kooperationspartner, die sich gemeinsam zum Ziel gesetzt haben, das Wohl von Haustieren durch optimale Versorgung und Absicherung zu fördern. Neben Krankenversicherungen für Hunde und Katzen, versichert das Unternehmen auch Kaninchen, Papageien und Sittiche.

Kontakt

Petplan – Tiergarant Versicherungsdienst GmbH

Nina Schneider

Karmarschstraße 34

30159 Hannover

015780649955

ninaschneider@petplan.de

https://petplan.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.